ABD'nin en pahalı evi satışa çıkıyor

ABD'nin en büyük ve en pahalı özel rezidansı gelecek ay satışa çıkıyor fakat mülkü kapma şansı için 295 milyon dolarlık ufak bir servete ihtiyacınız var.

Independent'in haberine göre, "The One", Los Angeles'ın Bel Air mahallesinde (Fresh Prince dizisiyle ün kazanan yer), Santa Monica Dağları'nın eteklerinde ve bu fiyat karşılığında yaklaşık 10 dönümlük yenilikçi lüks elde ediyorsunuz.