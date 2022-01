ABD'nin en pahalı evi satışa çıkıyor

Yine de monokrom dekor sevmeniz gerekecek: buradaki iç mekanlar çok az yumuşak mobilya içeriyor ve yalnızca tuhaf bir bitki duvarı veya rastgele renk patlamaları haricinde saf siyah beyaz bir minimalizm izliyor.

Emlak teklifinin temsilcilerinden biri olan Rayni Williams, Travel & Leisure'a şöyle konuştu: The One tek kelimeyle rakipsiz. Bu mülk, herhangi bir alıcının en çılgın hayallerinin ötesinde ultra lüks olanaklara sahiptir. The One'ın küresel emlak için yeni bir zirve belirlemesinin bir nedeni var; daha fazla düz arazi en büyük manzaralarla birleştirilmiş durumda, daha önce Los Angeles'ta satılık diğer tüm mülklerden daha fazla.

Kaliforniya'daki dev mülk, potansiyel alıcılardan istenen "250 bin dolar teklif depozitosuyla" 1 Mart'ta TSİ sabah 3'te açık artırmaya çıkıyor.