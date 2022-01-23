ABD'nin en pahalı evi satışa çıkıyor

Haberler 23.01.2022 - 09:34
ABD'nin en büyük ve en pahalı özel rezidansı gelecek ay satışa çıkıyor fakat mülkü kapma şansı için 295 milyon dolarlık ufak bir servete ihtiyacınız var.
Independent'in haberine göre, "The One", Los Angeles'ın Bel Air mahallesinde (Fresh Prince dizisiyle ün kazanan yer), Santa Monica Dağları'nın eteklerinde ve bu fiyat karşılığında yaklaşık 10 dönümlük yenilikçi lüks elde ediyorsunuz.
Şehre ve Pasifik Okyanusu'na bakan yüksek bir konuma sahip mega konutta 21 yatak odası ve anlaşılmaz bir şekilde 49 banyo var.
Yaklaşık 15 dönümlük bir arazide yer alan konutun şanslı yeni sahipleri 30 arabalık garajı, yaklaşık 120 metrelik özel koşu parkurunu, 5 yüzme havuzunu ve ayrıca 40 kişilik bir sinemayı, bovling salonunu ve gece kulübünü kullanabilecek.
Bu arada en kaliteli şaraplarınızı 10 bin şişelik mahzende saklayabileceksiniz.
Hatta misafirlerinizle aranızda biraz mesafe isterseniz yaklaşık 370 metrekarelik bir misafirhane bile var.
Emlak ajansının videolarında Selling Sunset'ten fırlamış küt köşeli, cam cepheli muhteşem bir ev, antrede mermer heykeller, ön tarafta palmiye ağaçlarıyla kusursuz at nalı şeklindeki çitler ve evi çevreleyen el değmemiş havuzu süsleyen beyaz şezlonglar görünüyor.
Mülk Beyoncé ile Jay Z, Avicii ve Calvin Klein tarafından satın alınan evleri tasarlayan mimar Paul McClean imzasını taşıyor.
Mülkün inşası 10 yıl sürdü. Müzayede açıklamasında, "Los Angeles'ta bir daha asla bu büyüklükte bir ev inşa edilmeyecek, The One kendi sınıfındaki yerini hep koruyacak" ifadeleri yer alıyor.
Yine de monokrom dekor sevmeniz gerekecek: buradaki iç mekanlar çok az yumuşak mobilya içeriyor ve yalnızca tuhaf bir bitki duvarı veya rastgele renk patlamaları haricinde saf siyah beyaz bir minimalizm izliyor.
Emlak teklifinin temsilcilerinden biri olan Rayni Williams, Travel & Leisure'a şöyle konuştu: The One tek kelimeyle rakipsiz. Bu mülk, herhangi bir alıcının en çılgın hayallerinin ötesinde ultra lüks olanaklara sahiptir. The One'ın küresel emlak için yeni bir zirve belirlemesinin bir nedeni var; daha fazla düz arazi en büyük manzaralarla birleştirilmiş durumda, daha önce Los Angeles'ta satılık diğer tüm mülklerden daha fazla.
Kaliforniya'daki dev mülk, potansiyel alıcılardan istenen "250 bin dolar teklif depozitosuyla" 1 Mart'ta TSİ sabah 3'te açık artırmaya çıkıyor.