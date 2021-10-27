ABD’yi sarsan taciz skandalı: Hillary Clinton’un eski danışmanı Huma Abedin açıkladı

Hillary Clinton'ın uzun bir dönem danışmanlığını yapan Hüma Abedin, yakında yayınlanacak olan anı kitabı Both/And: A Life in Many Worlds'de, ismi açıklanmayan bir ABD senatörü tarafından cinsel saldırıya uğradığını dile getirdi.
Abedin, tacize uğradığı dönemin Hillary Clinton'ın ABD senatörü olduğu 2001-2009 yılları arasında yaşandığını belirtti. Ancak kendisini taciz eden senatörün adını ve partisini vermedi.
Abedin, senatörün evinde kendisine kahve hazırladıktan sonra değiştiğini ve onu zorla öpmeye çalıştığını öne sürdü. Abedin, senatöre karşı koyduğunu senatörün de yanlış anladığını belirterek özür dilediğini aktardı.
Yaşanan bu taciz olayını yıllarca sakladığını belirten Abedin, ortaya çıkan benzer suçlamaların ardından sessiz kalmamaya karar verdiğini belirtti.
Abedin, 2010 yılında eski kongre üyesi Anthony Weiner ile evlenmiş ancak daha sonra yollarını ayırmıştı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.