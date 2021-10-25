Açlığa karşı öfkeyi en hızlı bastıran yiyecekler: Patates kızartması zirvede

MONO SODYUM GLUTAMAT



Yediğimiz ürünleri lezzetli bulmamızın sebebi MSG yani Mono Sodyum Glutamat. MSG doğal yolla et, balık, patates, süt, peynir ve domateste milyonda bir civarında bir oranda bulunuyor. Üreticiler ürünlerini daha fazla lezzetlendirmek için %08 oranına kadar MSG kullanıyor. MSG için çok olumlu şeyler konuşulmuyor. Birçok uzman tat alma duyusunu normalden farklı etkilediği için beynin doyma sinyaline duyarlılığı azalttığı ve bağımlılığa yol açan MSG’yi obeziteye neden olmakla suçluyor.