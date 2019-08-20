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Acun Ilıcalı: Aman boş yer kalmasın (Instagram'da ünlüler 20 Ağustos 2019)

Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...

  • 1

    Acun Ilıcalı

    "Aman boş yer kalmasın"
  • 2

    Serenay Sarıkaya
  • 3

    Adriana Lima

    "225 sayısı beni özel hissettiriyor"
  • 4

    Cem Yılmaz
  • 5

    Ceyda Düvenci

    "Huzur"
  • 6

    Zeynep Bastık
  • 7

    Şahan Gökbakar

    "Şist kulağına bişey diycem"
  • 8

    Cenk Tosun

    "Çift forvet, bir orta saha.. "
  • 9

    Karlie Kloss
  • 10

    Ben Fero
  • 11

    Merve Oflaz

    "Giderken bıraktığın fotoğraf seni bende yaşatmaz ki"
  • 12

    Hande Doğandemir
  • 13

    Berk Oktay
  • 14

    Tuvana Türkay
  • 15

    Altan Gördüm

    "“Çayın rengi ne güzel...”
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