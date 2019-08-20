Acun Ilıcalı: Aman boş yer kalmasın (Instagram'da ünlüler 20 Ağustos 2019)

Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...
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Acun Ilıcalı
"Aman boş yer kalmasın"
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Serenay Sarıkaya
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Adriana Lima
"225 sayısı beni özel hissettiriyor"
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Cem Yılmaz
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Ceyda Düvenci
"Huzur"
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Zeynep Bastık
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Şahan Gökbakar
"Şist kulağına bişey diycem"
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Cenk Tosun
"Çift forvet, bir orta saha.. "
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Karlie Kloss
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Ben Fero
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Merve Oflaz
"Giderken bıraktığın fotoğraf seni bende yaşatmaz ki"
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Hande Doğandemir
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Berk Oktay
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Tuvana Türkay
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Altan Gördüm
"“Çayın rengi ne güzel...”