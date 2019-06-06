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Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı boşandıktan sonra ilk kez yan yana

Şu sıralar Survivor yarışmasının final hazırlıklarını yapan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı boşandıktan sonra ilk kez birlikte objektiflere yansıdı.

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    Geçtiğimiz yıl boşanan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, aylar sonra ilk kez bir arada görüntülendi.
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    Subaşı ve Ilıcalı tatil yaptıkları İzmir'in Çeşme ilçesinde aynı kareye girdiler.


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    İkili bir süre selamlaşıp sohbet ettikten sonra arkadaş gruplarıyla eğlenmeye devam etti.


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    Ilıcalı'nın yanında İbrahim Büyükak ve eşi de aynı karede yer aldı.


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    Subaşı ile Ilıcalı, geçtiğimiz yıl kasım ayında Silivri Adliyesi’ne giderek evliliklerini anlaşmalı bir şekilde noktalamıştı. Boşanmanın ardından ikili nafaka davasıyla da gündem olmuştu.
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