Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı boşandıktan sonra ilk kez yan yana

Şu sıralar Survivor yarışmasının final hazırlıklarını yapan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı boşandıktan sonra ilk kez birlikte objektiflere yansıdı.
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Geçtiğimiz yıl boşanan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, aylar sonra ilk kez bir arada görüntülendi.
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Subaşı ve Ilıcalı tatil yaptıkları İzmir'in Çeşme ilçesinde aynı kareye girdiler.
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İkili bir süre selamlaşıp sohbet ettikten sonra arkadaş gruplarıyla eğlenmeye devam etti.
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Ilıcalı'nın yanında İbrahim Büyükak ve eşi de aynı karede yer aldı.
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Subaşı ile Ilıcalı, geçtiğimiz yıl kasım ayında Silivri Adliyesi’ne giderek evliliklerini anlaşmalı bir şekilde noktalamıştı. Boşanmanın ardından ikili nafaka davasıyla da gündem olmuştu.