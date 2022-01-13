Acun Ilıcalı: Kariyerimde hiç başarısız olmadım

Ilıcalı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kariyerim boyunca hiç başarısız olmadım. Her yıl, bir öncekinden daha iyiydi. Programlarıma Hollywood'un birçok yıldız ismini getirdim. İnsanların eğlenmesini sağladığımda mutlu oluyorum. Bu yüzden insanların mutlu olmasını istiyorum. Bir yılda olabilecek birşey değil ancak gelecek sezon itibariyle Premier Lig'e odaklanabiliriz. Bu, bizim ilk hedefimiz."