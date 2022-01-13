Acun Ilıcalı: Kariyerimde hiç başarısız olmadım

Haberler 13.01.2022 - 13:32
İngiliz Daily Mail gazetesine röportaj veren Acun Ilıcalı, satın aldığı yeni takımı Hull City ile ilgili konuştu.
Taraftarları ve şehri çok sevdiğini belirten Ilıcalı, "İngiliz futbolunu her zaman sevdim ve kulüp alacak güce ulaştığımda İngiltere'den takım satın almaya karar verdim. İngiltere'den takım almak benim hayalimdi" dedi.
Ilıcalı, "Hangi kulübün benim için uygun olacağını araştırıyordum. Hull City'yi Premier Lig'de olduğu dönemden biliyordum ve şehre gelip yakından görmek istedim. Haziran ayında ilk geldiğimde her şey iyi hissettirdi" diye konuştu.
Ilıcalı, "İstanbul'daki Boğaziçi Köprüsü gibi Hull'da da Humber Köprüsü var. Bu da kaderin bir diğer işareti" açıklamasında bulundu.
Ilıcalı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kariyerim boyunca hiç başarısız olmadım. Her yıl, bir öncekinden daha iyiydi. Programlarıma Hollywood'un birçok yıldız ismini getirdim. İnsanların eğlenmesini sağladığımda mutlu oluyorum. Bu yüzden insanların mutlu olmasını istiyorum. Bir yılda olabilecek birşey değil ancak gelecek sezon itibariyle Premier Lig'e odaklanabiliriz. Bu, bizim ilk hedefimiz."