Acun Ilıcalı: Kariyerimde hiç başarısız olmadım

İngiltere'de Hull City takımını satın alan Acun Ilıcalı Daily Mail gazetesine verdiği röportajda, "Kariyerim boyunca hiç başarısız olmadım. Her yıl, bir öncekinden daha iyiydi" dedi. Hull City'yi satın alma süresini anlatan Ilıcalı, "İstanbul'daki Boğaziçi Köprüsü gibi Hull'da da Humber Köprüsü var. Bu da kaderin bir diğer işareti" açıklamasında bulundu.

Haberler 13.01.2022 - 13:32

Acun Ilıcalı: Kariyerimde hiç başarısız olmadım - 1

İngiliz Daily Mail gazetesine röportaj veren , satın aldığı yeni takımı Hull City ile ilgili konuştu.


Acun Ilıcalı: Kariyerimde hiç başarısız olmadım - 2

Taraftarları ve şehri çok sevdiğini belirten Ilıcalı, "İngiliz futbolunu her zaman sevdim ve kulüp alacak güce ulaştığımda İngiltere'den takım satın almaya karar verdim. İngiltere'den takım almak benim hayalimdi" dedi.


Acun Ilıcalı: Kariyerimde hiç başarısız olmadım - 3

Ilıcalı, "Hangi kulübün benim için uygun olacağını araştırıyordum. Hull City'yi Premier Lig'de olduğu dönemden biliyordum ve şehre gelip yakından görmek istedim. Haziran ayında ilk geldiğimde her şey iyi hissettirdi" diye konuştu.

Acun Ilıcalı: Kariyerimde hiç başarısız olmadım - 4

Ilıcalı, "İstanbul'daki Boğaziçi Köprüsü gibi Hull'da da Humber Köprüsü var. Bu da kaderin bir diğer işareti" açıklamasında bulundu.


Acun Ilıcalı: Kariyerimde hiç başarısız olmadım - 5

Ilıcalı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kariyerim boyunca hiç başarısız olmadım. Her yıl, bir öncekinden daha iyiydi. Programlarıma Hollywood'un birçok yıldız ismini getirdim. İnsanların eğlenmesini sağladığımda mutlu oluyorum. Bu yüzden insanların mutlu olmasını istiyorum. Bir yılda olabilecek birşey değil ancak gelecek sezon itibariyle Premier Lig'e odaklanabiliriz. Bu, bizim ilk hedefimiz."

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