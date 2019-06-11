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Acun Ilıcalı Seda Sayan'ın yeni projesini açıkladı

Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Yemekteyiz programını Onur Büyüktopçu yerine Seda Sayan'ın sunacağını açıkladı.

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    Geçtiğimiz sezonlarda O Ses Türkiye'de jürilik yapan Seda Sayan yemek programına hazırlanıyor.
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    Acun Ilıcalı, "Seda Sayan Yemekteyiz yarışmasının önümüzdeki sezon sunucusu olacak, heyecanla bekliyoruz" diyerek projeyi duyurdu.


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    Sayan'ın hem O Ses Türkiye hem Yemekteyiz'i birlikte mi yürütecek yoksa jürilikten ayrılacak mı? merak konusu oldu.


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    Yemekteyiz yarışmasını geçtiğimiz sezon Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan Onur Büyüktopçu sunuyordu.


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    Büyüktopçu yaptığı açıklamada, "Sizlerden çok fazla mesaj aldım. Bunu cevaplamayı boynumun borcu olarak kabul ediyorum. Evet yeni sezonda Yemekteyiz'de olmayacağım. Ama çok yakında güzel haberlerim olacak" dedi.
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