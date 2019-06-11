Acun Ilıcalı Seda Sayan'ın yeni projesini açıkladı
Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Yemekteyiz programını Onur Büyüktopçu yerine Seda Sayan'ın sunacağını açıkladı.
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1Geçtiğimiz sezonlarda O Ses Türkiye'de jürilik yapan Seda Sayan yemek programına hazırlanıyor.
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Acun Ilıcalı, "Seda Sayan Yemekteyiz yarışmasının önümüzdeki sezon sunucusu olacak, heyecanla bekliyoruz" diyerek projeyi duyurdu.
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3Sayan'ın hem O Ses Türkiye hem Yemekteyiz'i birlikte mi yürütecek yoksa jürilikten ayrılacak mı? merak konusu oldu.
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4Yemekteyiz yarışmasını geçtiğimiz sezon Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan Onur Büyüktopçu sunuyordu.
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5Büyüktopçu yaptığı açıklamada, "Sizlerden çok fazla mesaj aldım. Bunu cevaplamayı boynumun borcu olarak kabul ediyorum. Evet yeni sezonda Yemekteyiz'de olmayacağım. Ama çok yakında güzel haberlerim olacak" dedi.