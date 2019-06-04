Acun Ilıcalı sosyal medya fenomeni Enes Batur'u Survivor'a davet etti

1 Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde yeni filmi vizyona giren sosyal medya fenomeni Enes Batur ile bir araya geldi. Batur ile video çeken Ilıcalı, severek izlenen Survivor hakkında bir sürprizinden bahsetti.

2 Sosyal medya fenomeni Enes Batur'la birlikte 'Gerçek Kahraman' filmini değerlendiren Acun Ilıcalı, "Şu parkurda seni görmek istiyorum" dedi.

3 Ilıcalı sözlerine şöyle devam etti: Seni Survivor'a alsam var ya yıkarız YouTube'u biliyor musun? Bir şey söyleyeyim mi süper olur. YouTube'dan da yayınlanır. Ben gerçekten Enes kardeşimi yarışmada görmek istiyorum. Önümüzdeki sezon için vakit de var,

4 Acun Ilıcalı'nın övgüleri ve daveti üzerine konuşan Batur ise "Ben şimdi vücut yapıyorum bir daha ki sezona inşallah" dedi.