Acun Ilıcalı: Survivor tarihinde bunu yapan ilk yarışmacı

1 Survivor Türkiye-Yunanistan 2019 yarışmasının ada konseyinde Acun Ilıcalı yıllar sonra ilk kez bir olayı anlattı. Ilıcalı bu sezon Alp Kırşan'ın yerine Survivor sunucusu olan eski yarışmacı Murat Ceylan'ın adaya telefon sokma girişimini dile getirdi.







2 Ilıcalı, "Survivor'da iletişim çok önemli bir sorun. Bizim şu andaki sunucumuz Murat, kız arkadaşıyla iletişim kurmak için ortalığı yıkmıştı" dedi.







3 "Murat'ın Survivor'daki engin tecrübeleri arasında o bölüm de var. Sağ olsun, bize de yarışmacılara daha dikkatli bakmamız konusunda tecrübe edindirdi"







4 Ilıcalı, "Tam adaya girecekken yapılan son aramadan sonra içeri ne sokabilirsin? Gözün çok döndüyse; fındık, fıstık, belki bir tane sandviç. Murat'tan ne çıkıyor biliyor musunuz? 1996 model bir cep telefonu" ifadelerini kullandı.







5 "Survivor'ın 11 yıllık tarihinde üzerinde cep telefonu ile yakalanan, adaya cep telefonu sokmaya çalışan ilk ve tek yarışmacı" diye konuşan Ilıcalı, "O yüzden Survivor sunmayı sonuna kadar hak etti. Gerçek Survivor o çünkü, hayat mücadelesi" sözlerini dile getirdi.







6 Ilıcalı şöyle devam etti: "İletişim çok önemli olduğu bir gerçek. Yazılanları okuyorum, seyircilerimiz bazen anlayamıyorlar. Dünyada son 30 yıldır cep telefonu var, kimse ailesinden bu kadar habersiz kalmıyor, hiç haber alamadığı olmuyor."





