Acun Ilıcalı: Yapım olarak çaresiz kaldık

1 Acun Ilıcalı, dün akşam Survivor'dan hemen sonra TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ekstra programında Ezgi Avcı, Furkan Dede, Semih Öztürk ve Murat Özarı'nın canlı yayın konuğu oldu. Ilıcalı, Furkan Dede'nin, "Bu sene Survivor beklentilerinizi karşıladı mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bence inanılmaz bir Survivor yaşıyoruz. Baştan ciddi derecede moralim bozuldu çünkü takımlar arasındaki dengesizlik beni üzdü."

2 "Ama şunu unutmasın insanlar, bir program yaparken bir şey hayal ediyoruz ve ortaya bir şey koymaya çalışıyoruz. Bir konuda artık beraat ettiğimizi düşünüyorum. Oyunlara acaba müdahil olunuyor mu diye soru işareti varsa, bu seneki Survivor'da kesin kaybolmuştur."

3 "Ama şunu unutmasın insanlar, bir program yaparken bir şey hayal ediyoruz ve ortaya bir şey koymaya çalışıyoruz. Bir konuda artık beraat ettiğimizi düşünüyorum. Oyunlara acaba müdahil olunuyor mu diye soru işareti varsa, bu seneki Survivor'da kesin kaybolmuştur."

4 "Bence sezona çok kötü başladık. Büyük bir dengesizlik oldu. İyi bir program izlettirmek istiyoruz. Nagihan Gönüllüler'e geçmek istediğini defalarca söyledi. Takım değiştirmeler zevk ve renk katıyor. Nagihan'ın geçmesinden sonra çok başarılı olduk."