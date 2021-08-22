Ada Masalı 10. yeni bölüm fotoğrafları

Haziran, Poyraz’ın geçmişini merak etmeye başlar. Onun eskiden nasıl biri olduğuna dair araştırmalara girişir. Haziran, kendini kıskançlık krizlerinin ortasında bulur. Poyraz, Haziran’ın deniz korkusunu yenmek için ona yardımcı olur.