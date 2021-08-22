Ada Masalı 10. yeni bölüm fotoğrafları

Star ekranlarında yayınlanan Ay Yapım imzalı Ada Masalı, salı günleri seyirci ile buluşuyor. 24 Ağustos Salı günü ekrana gelecek olan 10. bölümde Batu’nun gelişi Haziran ve Poyraz arasında bomba etkisi yaratıyor. İşte Ada Masalı'nın yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...

22.08.2021 - 10:01

Ada Masalı 10. yeni bölüm fotoğrafları - 1

Star ekranlarında yayınlanan Ay Yapım imzalı Ada Masalı, salı günleri seyirci ile buluşuyor. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un yer aldığı Ada Masalı’nın yeni bölümü 24 Ağustos Salı günü Star'da ekrana gelecek.

Ada Masalı 10. yeni bölüm fotoğrafları - 2

YENİ BÖLÜM KONUSU

Batu’nun gelişi Haziran ve Poyraz arasında bomba etkisi yaratır. Batu, Zeynep tarafından ikiliyi ayırmak için görevlendirilmiştir. Batu sinsi planlarını hızlıca hayata geçirmeye başlar. İdil, Poyraz’a olan aşkından vazgeçmek üzereyken aklına gelen fikir ile yeniden harekete geçer. Bu sefer Poyraz’ı kendine aşık edeceğine emindir.

Ada Masalı 10. yeni bölüm fotoğrafları - 3

Haziran, Poyraz’ın geçmişini merak etmeye başlar. Onun eskiden nasıl biri olduğuna dair araştırmalara girişir. Haziran, kendini kıskançlık krizlerinin ortasında bulur. Poyraz, Haziran’ın deniz korkusunu yenmek için ona yardımcı olur. 

Ada Masalı 10. yeni bölüm fotoğrafları - 4
İkili her şeye rağmen birbirlerine olan aşklarını gizleyemezler. Haziran’ın tek bir isteği vardır. Poyraz’ın artık onu affetmesi. Acaba Poyraz, Haziran’ı affedecek midir?
Ada Masalı 10. yeni bölüm fotoğrafları - 5

Batu ve Poyraz karşı karşıya gelirler. Kavga kaçınılmazdır. Poyraz sinirlerine hakim olamaz. Başını büyük bir belaya sokar.

Ada Masalı 10. yeni bölüm fotoğrafları - 6

Ay Yapım’ın sevilen yaz dizisi Ada Masalı’nın yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli otururken, senaryosunu Aksel Bonfil kaleme alıyor. Dizinin genel yönetmenliğini ise Ali Bilgin üstleniyor. ‘Ada Masalı’, çok farklı iki karaktere sahip olan Haziran (Ayça Ayşin Turan) ve Poyraz’ın (Alp Navruz) yollarının kesişmesiyle doğacak aşklarını konu alıyor.

Ada Masalı 10. yeni bölüm fotoğrafları - 7
Ada Masalı’nın çekimleri İzmir’de gerçekleşiyor. 
Ada Masalı 10. yeni bölüm fotoğrafları - 8
ADA MASALI 10. BÖLÜM FRAGMANI
Ada Masalı 10. yeni bölüm fotoğrafları - 9
Ada Masalı 10. yeni bölüm fotoğrafları - 10

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