Ada Masalı 10. yeni bölüm fotoğrafları

22.08.2021 - 10:01
Star ekranlarında yayınlanan Ay Yapım imzalı Ada Masalı, salı günleri seyirci ile buluşuyor. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un yer aldığı Ada Masalı’nın yeni bölümü 24 Ağustos Salı günü Star'da ekrana gelecek.
YENİ BÖLÜM KONUSU
Batu’nun gelişi Haziran ve Poyraz arasında bomba etkisi yaratır. Batu, Zeynep tarafından ikiliyi ayırmak için görevlendirilmiştir. Batu sinsi planlarını hızlıca hayata geçirmeye başlar. İdil, Poyraz’a olan aşkından vazgeçmek üzereyken aklına gelen fikir ile yeniden harekete geçer. Bu sefer Poyraz’ı kendine aşık edeceğine emindir.
Haziran, Poyraz’ın geçmişini merak etmeye başlar. Onun eskiden nasıl biri olduğuna dair araştırmalara girişir. Haziran, kendini kıskançlık krizlerinin ortasında bulur. Poyraz, Haziran’ın deniz korkusunu yenmek için ona yardımcı olur.
Batu ve Poyraz karşı karşıya gelirler. Kavga kaçınılmazdır. Poyraz sinirlerine hakim olamaz. Başını büyük bir belaya sokar.
Ay Yapım’ın sevilen yaz dizisi Ada Masalı’nın yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli otururken, senaryosunu Aksel Bonfil kaleme alıyor. Dizinin genel yönetmenliğini ise Ali Bilgin üstleniyor. ‘Ada Masalı’, çok farklı iki karaktere sahip olan Haziran (Ayça Ayşin Turan) ve Poyraz’ın (Alp Navruz) yollarının kesişmesiyle doğacak aşklarını konu alıyor.