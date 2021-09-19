Ada Masalı 14. yeni bölüm fotoğrafları

19.09.2021 - 10:27
YENİ BÖLÜM KONUSU
Haziran ve Poyraz’ın aşkları bu kez büyük bir sınavın eşiğindedir. Zeynep ve Aliye’nin bu aşkın karşısında daha da şiddetle durmaları işleri zorlaştırmaktadır. Haziran, bu aşk yüzünden Poyraz’ın babaannesiyle arasının bozulmasını istemez, Poyraz da Haziran’ın annesiyle bağlarını koparmasını istemez. Bu sebeple Poyraz, Zeynep’in, Haziran da Aliye’nin kalbini kazanmalıdır mutlaka…
İdil büyük bir yıkım içindedir. Batu ise aslında halinden memnundur. Ta ki hayatı beklenmedik bir misafirin gelişiyle kararana dek. Yaşadıkları bütün sıkıntılara rağmen Poyraz ve Haziran bir düşmana yardım ederken bulacaklardır kendilerini.
Öfkesi bir türlü dinmeyen Biricik, Melisa’ya bir darbe daha vurmaya hazırlanmaktadır. Alper de bir karar verme aşamasına yaklaşmaktadır adım adım… Vicdan azabıyla ezilen Melisa her şeyi kaybetmeye razı gelecektir ikisi için.
Başkalarının mutsuzluğu üzerine bir mutluluk kurmamaya çalıştıkça acı çeken Haziran ve Poyraz, bir arada kalmayı başarabilecek mi? Yoksa iki sevgili için tek bir çare mi kalmıştır?
Ay Yapım’ın sevilen yaz dizisi Ada Masalı’nın yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli otururken, senaryosunu Aksel Bonfil kaleme alıyor. Dizinin genel yönetmenliğini ise Ali Bilgin üstleniyor. Ada Masalı, çok farklı iki karaktere sahip olan Haziran (Ayça Ayşin Turan) ve Poyraz’ın (Alp Navruz) yollarının kesişmesiyle doğacak aşklarını konu alıyor.
Ada Masalı’nın çekimleri İzmir’de gerçekleşiyor.