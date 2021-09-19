Ada Masalı 14. yeni bölüm fotoğrafları

Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un yer aldığı Star'ın sevilen dizisi Ada Masalı’nın 14. bölümü 21 Eylül Salı günü ekrana gelecek. Yeni bölümde Haziran ve Poyraz’ın aşkları büyük bir sınavın eşiğinde. İşte Ada Masalı yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...

19.09.2021 - 10:27

Ada Masalı 14. yeni bölüm fotoğrafları - 1
Star ekranlarında yayınlanan Ay Yapım imzalı Ada Masalı, salı günleri seyirci ile buluşuyor. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un yer aldığı Ada Masalı’nın 14. bölümü 21 Eylül Salı günü ekrana geliyor.
Ada Masalı 14. yeni bölüm fotoğrafları - 2

YENİ BÖLÜM KONUSU

Haziran ve Poyraz’ın aşkları bu kez büyük bir sınavın eşiğindedir. Zeynep ve Aliye’nin bu aşkın karşısında daha da şiddetle durmaları işleri zorlaştırmaktadır. Haziran, bu aşk yüzünden Poyraz’ın babaannesiyle arasının bozulmasını istemez, Poyraz da Haziran’ın annesiyle bağlarını koparmasını istemez. Bu sebeple Poyraz, Zeynep’in, Haziran da Aliye’nin kalbini kazanmalıdır mutlaka…

Ada Masalı 14. yeni bölüm fotoğrafları - 3

İdil büyük bir yıkım içindedir. Batu ise aslında halinden memnundur. Ta ki hayatı beklenmedik bir misafirin gelişiyle kararana dek. Yaşadıkları bütün sıkıntılara rağmen Poyraz ve Haziran bir düşmana yardım ederken bulacaklardır kendilerini.

Ada Masalı 14. yeni bölüm fotoğrafları - 4

Öfkesi bir türlü dinmeyen Biricik, Melisa’ya bir darbe daha vurmaya hazırlanmaktadır. Alper de bir karar verme aşamasına yaklaşmaktadır adım adım… Vicdan azabıyla ezilen Melisa her şeyi kaybetmeye razı gelecektir ikisi için.

Ada Masalı 14. yeni bölüm fotoğrafları - 5

Başkalarının mutsuzluğu üzerine bir mutluluk kurmamaya çalıştıkça acı çeken Haziran ve Poyraz, bir arada kalmayı başarabilecek mi? Yoksa iki sevgili için tek bir çare mi kalmıştır?

Ada Masalı 14. yeni bölüm fotoğrafları - 6

Ay Yapım’ın sevilen yaz dizisi Ada Masalı’nın yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli otururken, senaryosunu Aksel Bonfil kaleme alıyor. Dizinin genel yönetmenliğini ise Ali Bilgin üstleniyor. Ada Masalı, çok farklı iki karaktere sahip olan Haziran (Ayça Ayşin Turan) ve Poyraz’ın (Alp Navruz) yollarının kesişmesiyle doğacak aşklarını konu alıyor.

Ada Masalı’nın çekimleri İzmir’de gerçekleşiyor.

Ada Masalı 14. yeni bölüm fotoğrafları - 7
ADA MASALI 14. BÖLÜM FRAGMANI
Ada Masalı 14. yeni bölüm fotoğrafları - 8
Ada Masalı 14. yeni bölüm fotoğrafları - 9
Ada Masalı 14. yeni bölüm fotoğrafları - 10

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