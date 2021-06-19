Ada Masalı 2. yeni bölümde Hazal ve Poyraz birlikte çalışmaya başlıyor

Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un yer aldığı Ada Masalı’nın 2. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Otel için çalışmaları başlayan Haziran ve Poyraz aralarındaki çekime engel olamıyorlar...

19.06.2021 - 09:54

Ada Masalı 2. yeni bölümde Hazal ve Poyraz birlikte çalışmaya başlıyor - 1
Hayata bambaşka yerlerden bakan Haziran ve Poyraz’ın sımsıcak aşk hikayesini büyülü ada atmosferinde seyirciye sunan Ada Masalı’nın 2. yeni bölümünden bir fragman daha yayınlandı.

Ada Masalı 2. yeni bölümde Hazal ve Poyraz birlikte çalışmaya başlıyor - 2
2. yeni bölümde Haziran, Poyraz’a karşı hissettiği vicdan azabını yakın arkadaşı Biricik’le paylaşırken, Poyraz’a umutsuzca aşık olan İdil ise Haziran’a üstü kapalı şekilde Poyraz’la ilgili göz dağı veriyor.
Ada Masalı 2. yeni bölümde Hazal ve Poyraz birlikte çalışmaya başlıyor - 3
O rtak oldukları oteli hizmete açmak için kolları sıvayan Haziran ve Poyraz, tüm anlaşmazlıklarına rağmen ortaya ortak bir çalışma çıkarmaya çaba gösterirken, aralarındaki çekime engel olamıyor.

Ada Masalı 2. yeni bölümde Hazal ve Poyraz birlikte çalışmaya başlıyor - 4
Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un yer aldığı Ada Masalı’nın yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor.

Ada Masalı 2. yeni bölümde Hazal ve Poyraz birlikte çalışmaya başlıyor - 5
Dizinin senaryosunu ise Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alıyor.
Ada Masalı 2. yeni bölümde Hazal ve Poyraz birlikte çalışmaya başlıyor - 6

Ada Masalı 2. yen bölüm 2. fragman / Haber Detay-Tıkla Oku

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