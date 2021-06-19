Ada Masalı 2. yeni bölümde Hazal ve Poyraz birlikte çalışmaya başlıyor

Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un yer aldığı Ada Masalı’nın 2. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Otel için çalışmaları başlayan Haziran ve Poyraz aralarındaki çekime engel olamıyorlar...

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19.06.2021 - 09:54

Hayata bambaşka yerlerden bakan Haziran ve Poyraz’ın sımsıcak aşk hikayesini büyülü ada atmosferinde seyirciye sunan Ada Masalı’nın 2. yeni bölümünden bir fragman daha yayınlandı.





2. yeni bölümde Haziran, Poyraz’a karşı hissettiği vicdan azabını yakın arkadaşı Biricik’le paylaşırken, Poyraz’a umutsuzca aşık olan İdil ise Haziran’a üstü kapalı şekilde Poyraz’la ilgili göz dağı veriyor.

O rtak oldukları oteli hizmete açmak için kolları sıvayan Haziran ve Poyraz, tüm anlaşmazlıklarına rağmen ortaya ortak bir çalışma çıkarmaya çaba gösterirken, aralarındaki çekime engel olamıyor.





Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un yer aldığı Ada Masalı’nın yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor.





Dizinin senaryosunu ise Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alıyor.