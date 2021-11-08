Ada Masalı 21. yeni bölüm fotoğrafları

Alper ve Melisa’nın düğün hazırlıkları sürerken ikilinin hayatlarına dair aldıkları bu büyük karar, ailelerinin onlar için yaptıkları planlarla sınanacaktır. Alper ve Melisa’nın düğünü Kırlangıç Adası’nda birçok sürprize gebe olurken Zeynep'in İdil'e verdiği sır, Zeynep'i zor günlerin beklediğinin habercisi olur.