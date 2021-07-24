Ada Masalı 6. yeni bölüm fotoğrafları

Star ekranlarında yayınlanan Ada Masalı, salı günleri seyirci ile buluşuyor. Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un başrollerde yer aldığı Ada Masalı'nın 27 Temmuz'da ekrana gelecek 6. bölümünde Poyraz, Haziran’a duygularını açmakta kararlıdır. İşte Ada Masalı yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...

ntv.com.tr 24.07.2021 - 10:47

Ada Masalı 6. yeni bölüm fotoğrafları - 1

Star ekranlarında yayınlanan Ay Yapım imzalı Ada Masalı, salı günleri seyirci ile buluşuyor. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un yer aldığı Ada Masalı’nın çekimleri İzmir’de gerçekleşiyor.

Ada Masalı 6. yeni bölüm fotoğrafları - 2

Ay Yapım’ın sevilen yaz dizisi Ada Masalı’nın yönetmen koltuğunda Ali Bilgin otururken, senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak  kaleme alıyor. Ada Masalı, çok farklı iki karaktere sahip olan Haziran (Ayça Ayşin Turan) ve Poyraz’ın (Alp Navruz) yollarının kesişmesiyle doğacak aşklarını konu alıyor.

Ada Masalı 6. yeni bölüm fotoğrafları - 3

YENİ BÖLÜM KONUSU

Aliye’nin uyanması bütün Ada halkında sevinç yaratır. Poyraz’ı daha önce hiç bu kadar mutlu görmeyen Haziran ise Aliye’nin o uyurken ona anlattıklarını hatırladığından korkmaktadır. Otel, ilk müşterilerini ağırlarken elbette aksaklıklar olacaktır.

Ada Masalı 6. yeni bölüm fotoğrafları - 4
Ancak öyle bir müşteri gelir ki, bütün ekibi canından bezdirir. En nihayetinde kovulur. Asıl sorunsa o otelden ayrıldıktan sonra başlar.
Ada Masalı 6. yeni bölüm fotoğrafları - 5
Rezervasyonlar iptal olur. Acenteler, bu tavırdaki bir müessese ile çalışmayacaklarını açıklarlar. Haziran ve Poyraz’ın bir yolunu bulup, bu badireyi de atlatmaları gerekmektedir.
Ada Masalı 6. yeni bölüm fotoğrafları - 6

Bu sırada Poyraz, Haziran’a duygularını açmakta kararlıdır.

Ada Masalı 6. yeni bölüm fotoğrafları - 7
ADA MASALI 6. BÖLÜM FRAGMANI (TIKLA İZLE)
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Ada Masalı 6. yeni bölüm fotoğrafları - 9
Ada Masalı 6. yeni bölüm fotoğrafları - 10

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