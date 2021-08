Ada Masalı 7. yeni bölüm fotoğrafları

Poyraz can dostu zannettiği kişinin ihanetini öğrendiğinde öfkesine hakim olamaz. Haziran artık her şeyi göze alıp aşık olduğu adama tüm gerçeği itiraf etmeye karar verir, ancak İdil’in ortalığı karıştırmasıyla her şey alt üst olur.