Ada Masalı 7. yeni bölüm fotoğrafları

ntv.com.tr 01.08.2021 - 11:48
YENİ BÖLÜM KONUSU
Öpüşmelerinin ardından Poyraz Haziran’ın duygularından emin olur ancak Haziran bunu konuşmayı reddeder. Bunun üzerine genç adam “Bundan sonra başka bir Poyraz görmeye hazır ol” der.
Poyraz can dostu zannettiği kişinin ihanetini öğrendiğinde öfkesine hakim olamaz. Haziran artık her şeyi göze alıp aşık olduğu adama tüm gerçeği itiraf etmeye karar verir, ancak İdil’in ortalığı karıştırmasıyla her şey alt üst olur.
Başrollerinde; Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un yer aldığı Ada Masalı’nın çekimleri İzmir’de gerçekleşiyor.
Ay Yapım’ın sevilen yaz dizisi Ada Masalı’nın yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli otururken, senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alıyor. Dizinin genel yönetmenliğini ise Ali Bilgin üstleniyor. Ada Masalı, çok farklı iki karaktere sahip olan Haziran (Ayça Ayşin Turan) ve Poyraz’ın (Alp Navruz) yollarının kesişmesiyle doğacak aşklarını konu alıyor.