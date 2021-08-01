Ada Masalı 7. yeni bölüm fotoğrafları

Öpüşmelerinin ardından Poyraz Haziran’ın duygularından emin olur ancak Haziran bunu konuşmayı reddeder. Bunun üzerine genç adam “Bundan sonra başka bir Poyraz görmeye hazır ol” der.

Haziran eski aksi, az konuşan Poyraz’ı görmeyi beklerken tam tersi bir manzara çıkar karşısına. Üstüne otele gelen genç bir kadın müşteri Poyraz’a ilgi gösterir. Haziran çıldıracak gibi olur! Poyraz’ı delice kıskanırken sırrının yükü altında ezilmektedir. Bu sırada Alper, Biricik’ten duyduklarını Poyraz’a söylemekte kararlıdır, ancak Biricik Alper’e mani olmak için elinden geleni yapar.