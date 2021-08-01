Ada Masalı 7. yeni bölüm fotoğrafları

Star ekranlarında yayınlanan Ay Yapım imzalı Ada Masalı, 7. bölümüyle 3 Ağustos Salı günü seyirciyle buluşacak. Yeni bölümde Haziran, Poyraz’ı delice kıskanırken sırrının yükü altında eziliyor. İşte Ada Masalı'nın yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...

ntv.com.tr 01.08.2021 - 11:48

Ada Masalı 7. yeni bölüm fotoğrafları - 1
Star ekranlarında yayınlanan Ay Yapım imzalı Ada Masalı, salı günleri seyirci ile buluşuyor. 7. bölümüyle 3 Ağustos'ta ekrana gelecek.
Ada Masalı 7. yeni bölüm fotoğrafları - 2

YENİ BÖLÜM KONUSU

Öpüşmelerinin ardından Poyraz Haziran’ın duygularından emin olur ancak Haziran bunu konuşmayı reddeder. Bunun üzerine genç adam  “Bundan sonra başka bir Poyraz görmeye hazır ol” der.

Ada Masalı 7. yeni bölüm fotoğrafları - 3
Haziran eski aksi, az konuşan Poyraz’ı görmeyi beklerken tam tersi bir manzara çıkar karşısına. Üstüne otele gelen genç bir kadın müşteri Poyraz’a ilgi gösterir. Haziran çıldıracak gibi olur!  Poyraz’ı delice kıskanırken sırrının yükü altında ezilmektedir. Bu sırada Alper, Biricik’ten duyduklarını Poyraz’a söylemekte kararlıdır, ancak Biricik Alper’e mani olmak için elinden geleni yapar.
Ada Masalı 7. yeni bölüm fotoğrafları - 4
Selma ve Zeynep’in küslüklerinin asıl sebebi büyük bir kız kardeş kavgasıyla patlar ve bütün Ada çalkalanır.  Ama Ada halkını asıl sarsacak bomba, Poyraz’ın arazilerini satın almaya çalışan şirketin perde arkasında Hakan’ın olduğunun anlaşılmasıdır.
Ada Masalı 7. yeni bölüm fotoğrafları - 5

Poyraz can dostu zannettiği kişinin ihanetini öğrendiğinde öfkesine hakim olamaz. Haziran artık her şeyi göze alıp aşık olduğu adama tüm gerçeği itiraf etmeye karar verir, ancak İdil’in ortalığı karıştırmasıyla her şey alt üst olur.

Ada Masalı 7. yeni bölüm fotoğrafları - 6

Başrollerinde; Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un yer aldığı Ada Masalı’nın çekimleri İzmir’de gerçekleşiyor.

Ada Masalı 7. yeni bölüm fotoğrafları - 7

Ay Yapım’ın sevilen yaz dizisi Ada Masalı’nın yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli otururken, senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak  kaleme alıyor. Dizinin genel yönetmenliğini ise Ali Bilgin üstleniyor. Ada Masalı, çok farklı iki karaktere sahip olan Haziran (Ayça Ayşin Turan) ve Poyraz’ın (Alp Navruz) yollarının kesişmesiyle doğacak aşklarını konu alıyor.

Ada Masalı 7. yeni bölüm fotoğrafları - 8
Ada Masalı 7. yeni bölüm fotoğrafları - 9
Ada Masalı 7. yeni bölüm fotoğrafları - 10

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