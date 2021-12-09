Ada Masalı final bölümü fotoğrafları

Haberler 09.12.2021 - 12:52
Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un yer aldığı Ada Masalı, final bölümüyle 11 Aralık Cumartesi Star’da ekrana gelecek.
Ay Yapım’ın sevilen dizisi Ada Masalı’nın yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli otururken, senaryosunu Ayyapım Tasarım Merkezi kaleme alıyor. Dizinin genel yönetmenliğini ise Ali Bilgin üstleniyor. Ada Masalı, çok farklı iki karaktere sahip olan Haziran (Ayça Ayşin Turan) ve Poyraz’ın (Alp Navruz) yollarının kesişmesiyle doğacak aşklarını konu alıyor.
YENİ BÖLÜM KONUSU
Ada Masalı’nın final bölümünde Haziran ile Poyraz’ın evlenme kararı artık hayata geçmek üzeredir. Karşılarına çıkan tüm engellere rağmen birbirlerinden vazgeçmeyen ikilinin evlenmeden önce aşmaları gereken son bir sorun kalmıştır. Haziran ile Poyraz’ın İstanbul’a taşınacakları haberi Kırlangıç Adası’nda hızla yayılırken Sadık ablası Suzan’la başa çıkmanın yolunu bulur.
Hasan’ın babası olduğunu öğrenen Nehir herkesten kendini uzaklaştırırken yıllar sonra babasıyla karşılaşması genç kızın hayatını tamamen değiştirecektir. Selma kızı için endişelenmeye devam ederken Fatih Hasan’la yüzleşir. Alper ve Melisa’nın hayatında ise yepyeni bir dönem başlayacaktır.