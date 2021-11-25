Ada ülkesi Barbados Kraliçe Elizabeth'i tanımayacak

Karayipler'de ada ülkesi Barbados, Birleşik Krallık'tan ayrılmaya hazırlanıyor. Ülkede 29 Kasım'da Cumhuriyet ilan edilecek. İngiltere Kraliçesi Elizabeth artık devlet başkanı olarak tanınmayacak. Onun yerine seçilen cumhurbaşkanı görev yapmaya başlayacak.

Haberler 25.11.2021 - 11:48

Ada ülkesi Barbados Kraliçe Elizabeth'i tanımayacak - 1

Karayipler'de ada ülkesi olan Barbados, koloni geçmişini tamamen geride bırakmak için harekete geçti.


Ada ülkesi Barbados Kraliçe Elizabeth'i tanımayacak - 2

İngiltere Kraliçesi ikinci Elizabeth bundan böyle devlet başkanı olarak tanınmayacak. Ülkede 29 Kasım'da cumhuriyet ilan edilecek


Ada ülkesi Barbados Kraliçe Elizabeth'i tanımayacak - 3

Törene İngiltere tahtının varisi Prens Charles da katılacak. Charles İngiliz Milletler Topluluğu'nu temsilen törende olucak


Ada ülkesi Barbados Kraliçe Elizabeth'i tanımayacak - 4

Seçilen Cumhurbaşkanı Sandra Mason, 30 Kasım'da ingiltere'den bağımsızlığın 55'inci yıldönümünde yemin ederek göreve başlayacak


Ada ülkesi Barbados Kraliçe Elizabeth'i tanımayacak - 5

Barbaros, yaklaşık 30 yıldır Kraliçe'nin devlet başkanlığı statüsünü elinden alan ilk ülke olacak.

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