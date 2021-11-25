Ada ülkesi Barbados Kraliçe Elizabeth'i tanımayacak

Haberler 25.11.2021 - 11:48
Karayipler'de ada ülkesi olan Barbados, koloni geçmişini tamamen geride bırakmak için harekete geçti.
İngiltere Kraliçesi ikinci Elizabeth bundan böyle devlet başkanı olarak tanınmayacak. Ülkede 29 Kasım'da cumhuriyet ilan edilecek
Törene İngiltere tahtının varisi Prens Charles da katılacak. Charles İngiliz Milletler Topluluğu'nu temsilen törende olucak
Seçilen Cumhurbaşkanı Sandra Mason, 30 Kasım'da ingiltere'den bağımsızlığın 55'inci yıldönümünde yemin ederek göreve başlayacak
Barbaros, yaklaşık 30 yıldır Kraliçe'nin devlet başkanlığı statüsünü elinden alan ilk ülke olacak.