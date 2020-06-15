Adele 72 kişinin can verdiği Londra yangınını unutmadı

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, üç yıl önce Londra'daki Grenfell Kulesi'nde meydana gelen ve 72 kişinin hayatını kaybettiği büyük yangını hatırlattı.

ntv.com.tr 15.06.2020 - 07:20

Adele 72 kişinin can verdiği Londra yangınını unutmadı - 1

Adele, İngiltere'nin başkenti Londra'da üç yıl önce meydana gelen Grenfell Kulesi trajedisini unutmadı.

32 yaşındaki İngiliz şarkıcı, Instagram sayfasında "Grenfell olayının üzerinden üç yıl geçti. 72 cam sonsuza dek kalbimizde yaşayacak" paylaşımını yaptı. Onları hatırlamak, değişim ve adalet için birleştiğimizi göstermek amacıyla aksam 6'da bana katılın. Yeşil kalpler paylaşın" mesajını yayımladı.

Takipçileri, Adele'e yeşl kalp emojileri ile yanıt verdi.

Adele 72 kişinin can verdiği Londra yangınını unutmadı - 2

Adele, 2017'de Londra'nın Kuzey Kensington semtinde 25 katlı binada yangın çıkması sonrası olay yeri ilk giden isimlerden biriydi. Ünlü şarkıcı olay yerine giderek hayatını kaybedenlerin ailelerini ve hayatta kalanları teselli etmişti.

Adele'in bu davranışı takdir toplamış,  bir Twitter kullanıcısı Adele’in yangın yerindeki fotoğraflarını paylaşarak, “Senin gibi alçakgönüllü ve samimi bir insanlar aynı ülke vatandaşı olmaktan gurur duyuyorum” yazmıştı.

Adele 72 kişinin can verdiği Londra yangınını unutmadı - 3

Bir başka sosyal medya kullanıcısı da “Adele Grenfell Tower’a gitti ve bununla ilgili tek kelime söylemedi. Bu onun ne kadar samimi olduğunu kanıtlıyor. Adele bir melek, cenneti hak ediyor, çok büyük bir kalbi var” notunu paylaşmıştı.

Adele 72 kişinin can verdiği Londra yangınını unutmadı - 4
Adele, olaydan iki hafta sonra Wembley Stadyumu'nda verdiği konserde, o dönemin İngiltere Başbakanı Theresa May'in hükümetini yangına yeterince müdahalede bulunmamakla suçlamıştı. Ünlü şarkıcı faciadan canlı çıkar ki bulara ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına maddi yardımda bulundu.

Adele 72 kişinin can verdiği Londra yangınını unutmadı - 5
Grenfell Tower adlı 24 katlı binadaki yangın böyle görüntülenmişti.

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