Adele 72 kişinin can verdiği Londra yangınını unutmadı

ntv.com.tr 15.06.2020 - 07:20
Adele, İngiltere'nin başkenti Londra'da üç yıl önce meydana gelen Grenfell Kulesi trajedisini unutmadı.
32 yaşındaki İngiliz şarkıcı, Instagram sayfasında "Grenfell olayının üzerinden üç yıl geçti. 72 cam sonsuza dek kalbimizde yaşayacak" paylaşımını yaptı. Onları hatırlamak, değişim ve adalet için birleştiğimizi göstermek amacıyla aksam 6'da bana katılın. Yeşil kalpler paylaşın" mesajını yayımladı.
Takipçileri, Adele'e yeşl kalp emojileri ile yanıt verdi.
Adele, 2017'de Londra'nın Kuzey Kensington semtinde 25 katlı binada yangın çıkması sonrası olay yeri ilk giden isimlerden biriydi. Ünlü şarkıcı olay yerine giderek hayatını kaybedenlerin ailelerini ve hayatta kalanları teselli etmişti.
Adele'in bu davranışı takdir toplamış, bir Twitter kullanıcısı Adele’in yangın yerindeki fotoğraflarını paylaşarak, “Senin gibi alçakgönüllü ve samimi bir insanlar aynı ülke vatandaşı olmaktan gurur duyuyorum” yazmıştı.
Bir başka sosyal medya kullanıcısı da “Adele Grenfell Tower’a gitti ve bununla ilgili tek kelime söylemedi. Bu onun ne kadar samimi olduğunu kanıtlıyor. Adele bir melek, cenneti hak ediyor, çok büyük bir kalbi var” notunu paylaşmıştı.