Adele: Albüm oğluma ilerisi için yardımcı olacak

Adele, altı yıl aradan sonra çıkaracağı yeni albümündeki şarkıların oğlunun ileride babası ile neden boşandıklarını anlamasına yardımcı olacağını dile getirdi.

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Adele, altı yıl aradan sonra çıkaracağı yeni albümündeki şarkıların, 9 yaşındaki oğlunu, babası ile neden boşandıklarını anlamasına yardımcı olacağını düşündüğünü söyledi.







Vogue dergisine konuşan yıldız şarkıcı, "Bu albümle ona, yirmili ya da otuzlu yaşlarına geldiğinde, kim olduğumu ve neden kendi mutluluğum uğruna onun tüm hayatını gönüllü olarak ters yüz ettiğimi açıklamak istedim" dedi.







Ünlü yıldız, "Bu durum onu gerçekten bazen çok mutsuz etti. Ve bu benim için iyileşip iyileşemeyeceğini bilmediğim derin bir yara" diye konuştu.







Adele ile Simon Konecki, ilişkilerini ilk olarak 2012’de ilan etmişti. Dokuz ay sonra da oğulları Angelo dünyaya gelmişti.







İkili, çok gizli tuttukları bir törenle evlenmiş, Adele 2017’deki Grammy konuşmasında, evlendiklerini doğrulamıştı. İkili 2019'da ayrılmıştı.