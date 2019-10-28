Adele boşandıktan sonra 20 kilo verdi

İngiliz popçu Adele, son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çekiyor.



Daha önceleri kıvrımlı vücuduyla mutlu olduğunu belirten Adele’in büyük değişimi ilk kez ABD’li rap’çi Drake’in 33’üncü doğum günü partisinde fark edildi.



Adele, doğum gününde çekilen bir kareyi Instagram’da paylaşarak altına esprili bir dille “Eskiden ağlıyordum, şimdi terliyorum” notunu düştü.



31 yaşındaki şarkıcı, nisan ayında eşi Simon Konecki ile boşanmasının ardından sıkı bir diyet ve

spor maratonunyla 20 kilo verdi.



Adele, Simon Konecki’den boşanmasının ardından rap şarkıcısı Skepta ile ilişki yaşamaya başlamıştı.