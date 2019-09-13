Adele eşi Simon Konecki’den boşandı
ntv.com.tr
Ünlü şarkıcı Adele, sekiz yıldır birlikte olduğu, iki yıl önce evlendiği ancak beş aydır ayrı yaşadığı Simon Konecki’den resmen boşandı.
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Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, eşi Simon Konecki’den beş aylık ayrılık sonrası resmen boşandı.
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31 yaşındaki şarkıcı, 2011’den bu yana birlikte olduğu, Konecki ile nisan ayında ayrılmıştı.
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140 milyon sterlinlik servetin sahibi olan Adele ile eşinin uzun süren boşanma sürecinde mal paylaşımı çekişmesinin etkili olduğu düşünülüyor.
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2017 yılında evlenen çiftin altı yaşında Angelo adında bir oğlu bulunuyor.
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Ayrıldıkları haberi duyulduktan sonra çiftin sözcüsü açıklama yaparak, “Çocuklarını birlikte sevgiyle büyütme konusunda anlaşıyorlar. Her zamanki gibi özel hayatlarına saygı gösterilmesini bekliyorlar. Konuyla ilgili yorum yapmayacaklar” demişti.
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Ayrılık haberi çıkar çıkmaz, Adele’in yeni bir erkek arkadaşı olduğu söylentileri de yayıldı. Ancak Adele cephesinden yeni bir ilişkiyle ilgili doğrulama gelmedi.