Adele eşi Simon Konecki'den resmen boşandı

ntv.com.tr 05.03.2021 - 09:38 | Son Güncelleme : 05.03.2021 - 09:41
Adele artık resmen bekar! 32 yaşındaki dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı, Nisan 2019’da 46 yaşındaki eşi Simon Konecki’den ayrıldıklarını ilan etmiş, beş ay sonra da boşanma davası açmıştı. Çiftin boşanma davası resmen sonuçlandı.
ORTAK VELAYET
US Weekly’nin haberine göre, ikilinin boşanma davası, Ocak 2021’de sona erdi. Eski eşler sekiz yaşındaki oğulları Angelo’nun ortak velayetini aldı.
Çift, boşanma için aralarındaki “uzlaşmaz farklılıkları” gerekçe göstermişti.
Adele, eşi Simon Konecki ile 180 milyon dolarlık serveti bölüşecekleri boşanma davası için geçen yıl nisan ayında gizlilik kararı aldırmıştı.
GİZLİCE EVLENMİŞTİ
Adele ile Simon Konecki, ilişkilerini ilk olarak 2012’de ilan etmişti. Dokuz ay sonra da oğulları Angelo dünyaya gelmişti. İkili, çok gizli tuttukları bir törenle evlenmiş, Adele 2017’deki Grammy konuşmasında, evlendiklerini doğrulamıştı.
AYRILIK SONRASI DEĞİŞTİ
Adele'in gözle görülür zayıflama süreci de ayrılık sonrası gerçekleşti. 2008'de çıkardığı 19 adlı albüm sonrası dünya çapında ünlenen ödüllü şarkıcı, ilk çıktığı yıllardaki kilosunu yıllar içinde eritti. Kilolu şarkıcı olarak ünlenen Adele, yavaş yavaş verdiği kilolarıyla değişim sergiledi. Şarkıcı 45 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuştu.
REKORTMEN ŞARKICI
Adele, ses getiren albümü 21'i 2011’de çıkarmıştı. 2012’de James Bond filmi şarkısı Skyfall single’ını yayınlayan ünlü şarkıcı, 2015'teki 25 albümüyle hem ABD’de hem de İngiltere’de satış rekorları kırdı. ABD’de çıktığı ilk hafta 3,38 milyonluk satış yapan albüm sadece bir hafta içinde ABD'de yılın en çok satan albümü oldu ve Billboard 200 listesinde uzun bir süre liderliği kimseye kaptırmadı.