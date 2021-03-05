Adele eşi Simon Konecki'den resmen boşandı

REKORTMEN ŞARKICI

Adele, ses getiren albümü 21'i 2011’de çıkarmıştı. 2012’de James Bond filmi şarkısı Skyfall single’ını yayınlayan ünlü şarkıcı, 2015'teki 25 albümüyle hem ABD’de hem de İngiltere’de satış rekorları kırdı. ABD’de çıktığı ilk hafta 3,38 milyonluk satış yapan albüm sadece bir hafta içinde ABD'de yılın en çok satan albümü oldu ve Billboard 200 listesinde uzun bir süre liderliği kimseye kaptırmadı.