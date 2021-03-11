Adele’in boşanmasındaki en önemli ayrıntı ortaya çıktı

Yedi yıllık evliliğini 2019'da bitiren, boşanma davası da resmen bu yıl sona eren Adele ile Simon Konecki'nin çok gizli tuttukları boşanma anlaşmasından önemli bir madde Amerikan basını tarafından elde edildi. 190 milyon dolarlık serveti elinde tutan Adele ile eski eşinin boşanma davasındaki en önemli madde ortaya çıkarıldı.

11.03.2021 - 07:44

Adele’in boşanmasındaki en önemli ayrıntı ortaya çıktı - 1
Dünyaca ünlü şarkıcı Adele’in (32) Simon Konecki (46) ile Eylül 2019’dan beri süren boşanma davasının sona erdiği geçen hafta öğrenilmişti. Davayla ilgili tüm ayrıntılar basından gizli tutulmuştu. TMZ’nin mahkeme belgelerine dayandırdığı haberine göre, Adele'in boşanma sonrası eski eşi Konecki’ye aylık ‘eş desteği’ ödemesi yapmayacağı ortaya çıktı.
Adele’in boşanmasındaki en önemli ayrıntı ortaya çıktı - 2

Boşanma kararına göre birbirlerine eş desteği ödemesi yapmayacak olan ikili, 8 yaşındaki çocukları Angelo’nun yasal ve fiziki ortak velayeti konusunda da anlaştı.

Çift, boşanma için aralarındaki “uzlaşmaz farklılıkları” gerekçe göstermişti.

 

Adele’in boşanmasındaki en önemli ayrıntı ortaya çıktı - 3

DEV SERVET NASIL BÖLÜŞÜLDÜ?

Boşanma anlaşmasının büyük bir kısmı gizli tutuldu. Bu nedenle Adele'nin eski eşi Simon Konecki'ye başka bir ödeme yapıp yapmadığı bilinmiyor. Mahkeme belgeleri ayrıca, nafaka hakkındaki diğer ayrıntıların kamuya açıklanmayan ayrı bir kararda ortaya konulduğunu da gösteriyor. Dünyanın en çok kazanan sanatçılarından biri olan Adele’in 190 milyon dolarlık serveti olduğu biliniyor.

Adele’in boşanmasındaki en önemli ayrıntı ortaya çıktı - 4

İkili, büyük bir serveti bölüşecekleri boşanma davası için geçen yıl nisan ayında gizlilik kararı aldırmıştı.

Adele’in boşanmasındaki en önemli ayrıntı ortaya çıktı - 5
Adele, yedi yıllık evliliğini bitirdiğini Nisan 2019’da açıklamış, Eylül 2019’da da boşanm davası açmıştı. Henüz boşanma gerçekleşmeden önce ikilinin temsilcileri, "oğullarını sevgiyle birlikte yetiştirmeye kararlı olduklarını” söylemişti. Ortak velayeti alma kararı, çiftin bu sözlerini tuttuğunu gösteriyor.
Adele’in boşanmasındaki en önemli ayrıntı ortaya çıktı - 6

GİZLİCE EVLENMİŞTİ

Adele ile Simon Konecki, ilişkilerini ilk olarak 2012’de ilan etmişti. Dokuz ay sonra da oğulları Angelo dünyaya gelmişti. İkili, çok gizli tuttukları bir törenle evlenmiş, Adele 2017’deki Grammy konuşmasında, evlendiklerini doğrulamıştı.

Adele’in boşanmasındaki en önemli ayrıntı ortaya çıktı - 7

TARİHE GEÇTİ

Öte yandan İngiltere'nin gelmiş geçmiş en zengin kadın şarkıcısı unvanının sahibi olan Adele, önceki gün yüzyılın en çok satan albümüne sahip kadın şarkıcı olarak tarihe geçti. Söz konusu duyuru, ülkedeki müzik şirketlerinin oluşturduğu bir birlik olan İngiliz Fonografik Enstitüsü (BPI) tarafından yapıldı. Londra doğumlu Adele, aynı zamanda 25 adlı albümüyle, tüm zamanlar en hızlı satılan albümü rekorunu da elinde bulunduruyor.

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