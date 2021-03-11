Adele’in boşanmasındaki en önemli ayrıntı ortaya çıktı

DEV SERVET NASIL BÖLÜŞÜLDÜ?

Boşanma anlaşmasının büyük bir kısmı gizli tutuldu. Bu nedenle Adele'nin eski eşi Simon Konecki'ye başka bir ödeme yapıp yapmadığı bilinmiyor. Mahkeme belgeleri ayrıca, nafaka hakkındaki diğer ayrıntıların kamuya açıklanmayan ayrı bir kararda ortaya konulduğunu da gösteriyor. Dünyanın en çok kazanan sanatçılarından biri olan Adele’in 190 milyon dolarlık serveti olduğu biliniyor.