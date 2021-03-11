Adele’in boşanmasındaki en önemli ayrıntı ortaya çıktı

11.03.2021 - 07:44
Boşanma kararına göre birbirlerine eş desteği ödemesi yapmayacak olan ikili, 8 yaşındaki çocukları Angelo’nun yasal ve fiziki ortak velayeti konusunda da anlaştı.
Çift, boşanma için aralarındaki “uzlaşmaz farklılıkları” gerekçe göstermişti.
DEV SERVET NASIL BÖLÜŞÜLDÜ?
Boşanma anlaşmasının büyük bir kısmı gizli tutuldu. Bu nedenle Adele'nin eski eşi Simon Konecki'ye başka bir ödeme yapıp yapmadığı bilinmiyor. Mahkeme belgeleri ayrıca, nafaka hakkındaki diğer ayrıntıların kamuya açıklanmayan ayrı bir kararda ortaya konulduğunu da gösteriyor. Dünyanın en çok kazanan sanatçılarından biri olan Adele’in 190 milyon dolarlık serveti olduğu biliniyor.
İkili, büyük bir serveti bölüşecekleri boşanma davası için geçen yıl nisan ayında gizlilik kararı aldırmıştı.
GİZLİCE EVLENMİŞTİ
Adele ile Simon Konecki, ilişkilerini ilk olarak 2012’de ilan etmişti. Dokuz ay sonra da oğulları Angelo dünyaya gelmişti. İkili, çok gizli tuttukları bir törenle evlenmiş, Adele 2017’deki Grammy konuşmasında, evlendiklerini doğrulamıştı.
TARİHE GEÇTİ
Öte yandan İngiltere'nin gelmiş geçmiş en zengin kadın şarkıcısı unvanının sahibi olan Adele, önceki gün yüzyılın en çok satan albümüne sahip kadın şarkıcı olarak tarihe geçti. Söz konusu duyuru, ülkedeki müzik şirketlerinin oluşturduğu bir birlik olan İngiliz Fonografik Enstitüsü (BPI) tarafından yapıldı. Londra doğumlu Adele, aynı zamanda 25 adlı albümüyle, tüm zamanlar en hızlı satılan albümü rekorunu da elinde bulunduruyor.