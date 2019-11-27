Adem Kılıçcı için 3 yıla kadar hapis istemi (Avukatından açıklama)

Survivor yarışmasıyla adını duyuran milli boksör ve Survivor 2018 şampiyonu Adem Kılıçcı ile Sarallar grubuna mensup arkadaşları Aziz Saral ve Fikri Saral, eğlenmek için gittiği gece kulübünde tartışma yaşadı.
Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre kısa sürede arbedeye dönüşen tartışmada polis olan şahıs, Kılıçcı ve Sarallar tarafından feci şekilde darp edildi. Milli boksör tarafından başında bir de cam şişe kırılan mağdur polis, şikâyetçi oldu.
İddiaya göre olay, geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Güvenlik Büro'da çalışan polis memuru Murat C., kız arkadaşıyla birlikte İstanbul Ortaköy'deki lüks bir eğlence mekânına gitti.
Gecenin ilerleyen saatlerinde kulüpte eğlenen çift, yan masada bulunan bir grupla tartışmaya başladı. İddiaya göre genç adam eğlenirken bir yandan da video çekiyordu. Yan masada bulunan müşteriler ise, "Bizim fotoğrafımızı mı çekiyorsun?" dedi.
Kılıçcı, Sarallar grubuna mensup Aziz Saral ve Fikri Saral'ın aralarında bulunduğu grup arasında başlayan tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüştü.
İddiaya göre, polis memuru, aniden grubun saldırısına uğradı. Kılıççı masada bulunan cam şişeyi polis memurunun kafasında kırdı. Yere yığılan polis memuru, aynı grup tarafından darp edildi. Mekanın görevlileri olaya müdahale etti. Yerde kanlar içinde kalan polis memuru ambulansla hastaneye götürülüp tedavi altına alındı.
Mağdur sıfatıyla ifadesi alınan polis memuru, kendisini darp eden şahısları tespit etti. Kılıçcı, Sarallar grubuna mensup Aziz Saral ve Fikri Saral hakkında başlatılan soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 3 şüpheli hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede iştirak halinde silahla polis memuru Murat C.'yi darp ettikleri ileri sürülen şüpheliler hakkında 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis istendi.
Kamuoyunun bildiği üzere Adem Kılıçcı bayrağımızı gururla taşımakta olan, sporcu ahlakına sahip bir milli boksördür. Katıldığı Survivor isimli yarışma programı ile de düzgün karakterini sergilemiştir. Müvekkil hakkında yapılan bu gerçekdışı haber; müvekkilin sporcu kariyerini ve toplumdaki saygınlığını itibarsızlaştırmaya yöneliktir. Haber konusu edilen olayın yaşandığı mekanın kamera görüntülerinde de çok net biçimde yer aldığı üzere, müvekkilin iddia edilen olayla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Müvekkil bahsi geçen mekana başka bir arkadaşı ile birlikte gitmiş, olayda adı geçen diğer kişilerle de orada karşılaşmıştır. Olayın yaşandığı esnada lavaboda olan müvekkil mekana döndüğünde kavgaya yalnızca şahit olmuş ve tarafları ayırıp sakinleştirmiştir. Kavganın taraflarından olan ve polis memuru olduğunu sonradan öğrendiği şahsın yanına yalnızca sakinleştirmek, yardım etmek ve iyi olup olmadığını kontrol etmek amacıyla gitmiştir. Tanınmış bir isim olması sebebiyle de hiçbir ilgisi olmayan bir olayla ilgili haksız olarak itham edilmiştir. Henüz başlayan yargılama neticesinde müvekkilin üzerine atılı suçu işlememiş olduğu açığa çıkacaktır.
Birtakım haber sitelerinde yayınlanan iddialar ve asılsız haberler müvekkilin kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Söz konusu haberin objektiflikten uzak, gerçeğe ve maddi vakıalara aykırı olduğu; sorumlular hakkında yasal yollara başvurulacağı hususu kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.
Adem Kılıçcı Vekili
Av. Mehmet İlker Birgan