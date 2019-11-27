Adem Kılıçcı için 3 yıla kadar hapis istemi (Avukatından açıklama)

ADEM KILIÇCI'NIN AVUKATINDAN AÇIKLAMA: DÜZELTME METNİ

Kamuoyunun bildiği üzere Adem Kılıçcı bayrağımızı gururla taşımakta olan, sporcu ahlakına sahip bir milli boksördür. Katıldığı Survivor isimli yarışma programı ile de düzgün karakterini sergilemiştir. Müvekkil hakkında yapılan bu gerçekdışı haber; müvekkilin sporcu kariyerini ve toplumdaki saygınlığını itibarsızlaştırmaya yöneliktir. Haber konusu edilen olayın yaşandığı mekanın kamera görüntülerinde de çok net biçimde yer aldığı üzere, müvekkilin iddia edilen olayla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Müvekkil bahsi geçen mekana başka bir arkadaşı ile birlikte gitmiş, olayda adı geçen diğer kişilerle de orada karşılaşmıştır. Olayın yaşandığı esnada lavaboda olan müvekkil mekana döndüğünde kavgaya yalnızca şahit olmuş ve tarafları ayırıp sakinleştirmiştir. Kavganın taraflarından olan ve polis memuru olduğunu sonradan öğrendiği şahsın yanına yalnızca sakinleştirmek, yardım etmek ve iyi olup olmadığını kontrol etmek amacıyla gitmiştir. Tanınmış bir isim olması sebebiyle de hiçbir ilgisi olmayan bir olayla ilgili haksız olarak itham edilmiştir. Henüz başlayan yargılama neticesinde müvekkilin üzerine atılı suçu işlememiş olduğu açığa çıkacaktır.

Birtakım haber sitelerinde yayınlanan iddialar ve asılsız haberler müvekkilin kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Söz konusu haberin objektiflikten uzak, gerçeğe ve maddi vakıalara aykırı olduğu; sorumlular hakkında yasal yollara başvurulacağı hususu kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.

Adem Kılıçcı Vekili

Av. Mehmet İlker Birgan