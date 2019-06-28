Adil Rami'den Pamela Anderson’a canavar cevabı
Kendisini aldattığını iddia ettiği sevgili Adil Rami için “O bir canavar” diyen Pamela Anderson’a, futbolcudan yanıt geldi: Asla ikili hayat yaşamadım.
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Instagram’dan sevgilisiyle fotoğrafını yayınlayan Pamela Anderson aldatıldığını iddia etti.
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51 yaşındaki yıldız “Bunu kabullenmek çok zor. Hayatımın son iki yılı (hatta fazlası) koca bir yalanmış. Kandırıldım. Onun iki farklı hayatının olduğunu öğrendiğimde yıkıldım. Hani ‘büyük aşkımız’ vardı? Herkese yalan söyledi. O bir canavar. Nasıl oldu, birçok insana yardım ettim de, kendime bir faydam dokunacak kadar akıllı olamadım?” dedi.
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Futbolcu Adil Rami’nin sevgilisine olan cevabı da aynı şekilde oldu.
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Adil Rami Instagram'da paylaştığı siyah beyaz fotoğrafın altına ikiz çocuklarının annesi Sidonie Biémont ile her zaman yakın ilişkide olduklarını açıkladı.
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Marsilya forması giyen Rami, şunları yazdı: “Hiçbir ayrılık kolay olmaz. Pamela derinden saygı duyduğum biri. Ona olan aşkım gerçekti. Hatırlamak istediğim tek şey bu. Asla ikili hayat yaşamadım. Çocuklarım ve annelerine bağlı bir yaşamım var. Daha şeffaf davranmalıydım. Anlayıp, saygı duymanızı umuyorum. Adil.”
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6TMZ’ye göre ikili, evlilik konusu gündeme geldiği için ayrıldıktan sonra birkaç kere daha görüştü.