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Adriana Lima ABD vatandaşı oldu

ABD vatandaşlığına hak kazanan Brezilyalı model Adriana Lima, "Bugün önemli bir gün. ABD vatandaşı oldum" mesajıyla duyurdu.

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    Yaşadığı birlikteliklerle gündemde olan Adriana Lima, hayatının en heyecanlı günlerinden birini yaşadı.


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    Türk yazar Metin Hara'dan ayrıldıktan sonra bu kez Türk işinsanı Emir Uyar ile aşk yaşamaya başlayan Lima, mutluluğunu ve heyecanını sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.


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    ABD vatandaşlığına hak kazanan Lima, avukatıyla çekilen bir pozunu Instagram hesabında yayınladı.


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    "Bugün önemli bir gün. ABD vatandaşı oldum" diyen 38 yaşındaki yıldız bu süreçte kendisine destek olan avukatına da teşekkür etti.


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    Bu yıl Victoria's Secret'tan emekli olan Adriana Lima, bir başka paylaşımında ise sevgilisi Emir Uyar'a mesaj gönderdi.


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    Lima, Bahia Lounge'un bir parçasını içeren sözler önünde çektiği fotoğrafını sevgilisini etiketleyerek paylaştı.
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