Adriana Lima ile Metin Hara ayrıldı mı?

İlişkileriyle dünya gündeminde olan Adriana Lima ile Metin Hara'nın birlikteliklerinde kriz yaşadıkları öne sürüldü. Lima'nın sosyal medyadan takibi çekmesi ayrılık iddialarını güçlendirdi. Lima gelişmelerin ardından bir de açıklama yaparak, “Kadınlar, siz kötü yetiştirilmiş erkekler için bir rehabilitasyon merkezi değilsiniz" dedi.
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Yazar Metin Hara ile dünyaca ünlü yıldız Adriana Lima birlikteliklerinde kriz iddiasıyla gündemde.
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Lima'nın Instagram hesabından Hara'yı takip etmeyi bırakması ve ardından yayınladığı mesaj ikilinin beraberliklerini noktaladıları yönünde yorumlandı.
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Hara ise takibe devam ederken, Lima sayfasında birlikte çekilen kareleri ise henüz kaldırmadı.
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37 yaşındaki Lima, gelişmelerin ardından sosyal medyadan bir de mesaj yayınladı.
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Lima mesajında şu ifadeleri dile geitrdi: “Kadınlar, siz kötü yetiştirilmiş erkekler için bir rehabilitasyon merkezi değilsiniz."
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"Onu düzeltmek, değiştirmek, yetiştirmek ya da büyütmek sizin göreviniz değil."
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"Siz bir yol arkadaşı arıyorsunuz; bir proje değil!”