Adriana Lima sessizliğini bozdu: Yeter artık!
ntv.com.tr
Türk yazar Metin Hara ile ayrıldığı iddiası ortaya atılan Brezilyalı model Adriana Lima, sosyal medyada dört gündür süren sessizliğini bozdu.
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1Bir yılı aşkın süredir Metin Hara'yla birlikte olan Adriana Lima, 36 yaşındaki yazarı geçen hafta Instagram hesabında takipten çıkarmış, ikinci bir hamle olarak da birlikte çekilmiş olan fotoğrafları hesabından kaldırmıştı.
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2İkilinin ayrıldığının öne sürülmesinin ardından Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius ile aşk yaşadığı iddiaları ortaya atılan 37 yaşındaki model, suskunluğunu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bozdu.
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3Türk medyasında çıkan haberlere sert tepki gösteren Lima, "Hiç tanışmadığım insanlarla flört ettiğimi iddia eden Türk medyası; lütfen hakkımda yalan haber yapmayı bırakın! Yeter artık!” açıklamasıyla iddiaları yalanladı.
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