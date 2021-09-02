Adriana Lima, Venedik Film Festivali'ne yeni sevgilisiyle katıldı

Corona virüs pandemisi nedeniyle ertelenen Venedik Film Festivali, sonunda bol yıldızlı bir törenle kapılarını açtı. Kırmızı halıya damga vuran ise yeni sevgilisi Andre Lemmers ile boy gösteren Adriana Lima oldu.

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02.09.2021 - 11:26

Pandemi nedeniyle yaşanan gecikmenin acısını çıkarırcasına gösterişli bir kırmızı halı geçişiyle başlayan 78'inci Venedik Film Festivali 11 Eylül tarihine kadar sürecek. Kapanış töreninde de, büyük ödül Altın Aslan başta olmak üzere ödül kazananlar açıklanacak.





Bu yıl 78'inci kez düzenlenen festivalin açılış filmi ise Pedro Almodovar'ın yönetmenliğini üstlendiği, önemli rollerini Penelope Cruz, Milena Smit, Julietta Serrano ve gözde oyuncularından Rossy de Palma'nın üstlendiği Madres Paralelas oldu.

78'inci Venedik Film Festivali'nin açılışında kırmızı halıya kelimenin tam anlamıyla yıldız yağdı. Bunlar arasında en çok ilgi çekenlerden biri de model Adriana Lima oldu. Uzun süredir özel hayatını meraklı gözlerden saklayan Lima, Andre Lemmers ile birlikte kırmızı halıya çıktı.





Her ne kadar bu konuda bir açıklama yapmasa da kırmızı bir elbise giyen Lima ile Lemmers'ın, fotoğrafçılara poz verirken sürekli olarak birbirlerini öpücüklere boğması ilişki ilanı oldu.

Adriana Lima'nın biraz kilo aldığı ama çok mutlu bir görüntü sergilediği dikkatlerden kaçmadı. Marco Jaric ile evliliğinden Valentina ve Siena adında iki kız çocuğu bulunan Lima ile Lemmers, birbirlerinin yanaklarına ve dudaklarına öpücükler kondurdu.

Adriana Lima daha önce ardı ardına Türk sevgilileriyle gündeme gelmişti. Önce Metin Hara (solda) sonra da iş insanı Emir Uyar ile yaşadığı ilişkiler gündemin ilk sıralarında yer almıştı.İşte renkli açılıştan objektiflere yansıyan kırmızı halı görüntüleri.

Sara Sampaio

Georgina Rodriguez

Penelope Cruz ve Pedro Almodovar

Bianca Balti

Roberto Benigni, Nicoletta Braschi ve Jane Campion

Madisin Rian

Paola Turani

Alberto Barbera ve Giulia Rosmarini

Serena Rossi