Afganistan genç kadın futbol takımına Kim Kardashian desteği

Afganistan'dan tahliye olan genç kadın futbol takımı, Kim Kardashian'ın da parçası olduğu yardımla Britanya'ya ulaştı. Kardashian, takımın Britanya’ya ulaşmasına sponsor oldu.

Haberler 19.11.2021 - 10:46

Afganistan genç kadın futbol takımına Kim Kardashian desteği - 1

Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan’dan ayrılan genç kadın futbol takımı, ’ın da parçası olduğu yardımla Britanya’ya ulaştı.


Afganistan genç kadın futbol takımına Kim Kardashian desteği - 2

Los Angeles Times’da yer alan habere göre; 30 genç voleybol oyuncusu ve ailelerini taşıyan 130 kişilik uçak, Pakistan’dan Londra’ya ulaştı.


Afganistan genç kadın futbol takımına Kim Kardashian desteği - 3

Afgan sporcular, 10 günlük corona virüs karantinasından sonra yeni hayatlarına başlayacak.


Afganistan genç kadın futbol takımına Kim Kardashian desteği - 4

İngiliz takımlarından Leeds United ve Kim Kardashian genç Afgan sporculara sponsor olanlar arasında.


Afganistan genç kadın futbol takımına Kim Kardashian desteği - 5

Takımın tahliye çalışmalarına öncülük eden Khalida Popal "Afgan kadın futbol oyuncuları ülkede iyi tanınan isimler oluyor. Onların aktivizmine karşı olan, spor ve eğitimlerini durdurmak isteyenler nedeniyle hayatları büyük ölçüde tehlikedeydi" diye konuştu.

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