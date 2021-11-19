Afganistan genç kadın futbol takımına Kim Kardashian desteği

Haberler 19.11.2021 - 10:46
Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan’dan ayrılan genç kadın futbol takımı, Kim Kardashian’ın da parçası olduğu yardımla Britanya’ya ulaştı.
Los Angeles Times’da yer alan habere göre; 30 genç voleybol oyuncusu ve ailelerini taşıyan 130 kişilik uçak, Pakistan’dan Londra’ya ulaştı.
Afgan sporcular, 10 günlük corona virüs karantinasından sonra yeni hayatlarına başlayacak.
İngiliz takımlarından Leeds United ve Kim Kardashian genç Afgan sporculara sponsor olanlar arasında.
Takımın tahliye çalışmalarına öncülük eden Khalida Popal "Afgan kadın futbol oyuncuları ülkede iyi tanınan isimler oluyor. Onların aktivizmine karşı olan, spor ve eğitimlerini durdurmak isteyenler nedeniyle hayatları büyük ölçüde tehlikedeydi" diye konuştu.