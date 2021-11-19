Afganistan genç kadın futbol takımına Kim Kardashian desteği

Takımın tahliye çalışmalarına öncülük eden Khalida Popal "Afgan kadın futbol oyuncuları ülkede iyi tanınan isimler oluyor. Onların aktivizmine karşı olan, spor ve eğitimlerini durdurmak isteyenler nedeniyle hayatları büyük ölçüde tehlikedeydi" diye konuştu.