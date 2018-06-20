Afra Saraçoğlu'nun yeni filmi

'Fazilet Hanım ve Kızları' ile yıldızı parlayan genç oyuncu Afra Saraçoğlu'nun yeni projesi belli oldu. Şu sıralar Eray Altay ile yaşadığı aşkla gündemde olan Saraçoğlu yeni sezonda Aşk Bu Mu? filminde rol alacak.
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Afra Saraçoğlu, Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrolünü paylaştığı İkinci Şans filmiyle ilk kez beyazperdede boy göstermişti.
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Geçtiğimiz sezon Fazilet Hanım ve Kızları'nda rol alan Saraçoğlu, Tolga Sarıtaş'la başrolde olduğu Kötü Çocuk filminde de rol almıştı.
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19 yaşındaki genç oyuncu, Avşar Film’in peş peşe çekmeye hazırlandığı 3 filmden birinde başrol oynamaya hazırlanıyor.
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Temmuz ayında Aytaç Ağırlar’ın, ağustos ayında da Çağan Irmak’ın yönetmen koltuğunda oturacağı film projeleri hazırlayan Avşar Film, ayrıca usta yönetmen Ömer Uğur’la da el sıkıştı. Saraçoğlu'nun yer alacağı filmin adı Aşk Bu Mu? olacak.
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Saraçoğlu Aşk Bu Mu? filminde bilgisayar mühendisliği bölümünden yeni mezun olan böbrek hastası 'Gülüm' karakterini canlandıracak.
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Öte yandan birliktelikleri Fazilet Hanım ve Kızları setinde başlayan ve geçtiğimiz günlerde aşklarını sosyal medyadan ilan eden Afra Saraçoğlu ile Eray Altay'ın romantik tatili geçtiğimiz günlerde objektiflere yansımıştı.