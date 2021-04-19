Afyonkarahisar’ın damak çatlatan lezzeti: Haşhaşlı tahinli pide

Usta ellerde ince şekilde açılan hamur, tahin ve haşhaş karışımı ile karıştırılarak 4’e katlanıp yaklaşık 1.5 saat dinlenmeye bırakılıyor. Dinlenme sonunda pide ustaları tarafından açılan hamurlar fırına sürülerek pişiriliyor. 10 dakika taş fırında odun ateşinde pişirilen haşhaşlı tahinli pide vatandaşlar tarafından özellikle sahur yemeklerinde tok tutması özelliğinden dolayı tercih ediliyor.

İlçede taş fırın sahibi ve pide ustası Ahmet Özeski, damak çatlatan lezzetin yapılışını açıklayarak, "Hamur yoğrulduktan sonra hamur ince bir şekilde açılır. İçerisine haşhaş, tahin ve isteğe göre şeker ilave edilir. Bu şekilde bir karma hazırlanır. Bu karışım ince açılan hamura sürülür ve katlayarak her kata haşhaşlı ve tahinli karışım sürülür. Yaklaşık 1.5 saat gibi dinlenmeye bırakılır. Dinlenme süresinden sonra odun ateşindeki taş fırınımıza atıyoruz. Fırında 8 -10 dakika arasında pişer. Sahurda kahvaltılık olarak tercih edilen bir lezzet bu. Burası haşhaş bölgesi haşhaş yetişen bir bölge olunca bu üründe bizim damak zevkimize uygun bir ürün" dedi.