Afyonkarahisar’ın damak çatlatan lezzeti: Haşhaşlı tahinli pide

İHA 19.04.2021 - 14:26 | Son Güncelleme : 19.04.2021 - 14:29
Fırından pidelerini alan vatandaş Fehmi Özdemir ise tok tutma özelliği bakımından haşhaşlı tahinli pideye tercih ettiklerini ifade etti. Ödemir, “Ramazan ayında bolca tüketiliyor. Bunun yanında normal günlerde de tüketimine devam edilse de Ramazan ayında bu pideye rağbet hat safhaya çıkıyor. İlçemize özgü bir lezzet. Yıllardır yapılan bir pide çeşidi. Tok tuttuğu için sahurda tüketiyoruz ve almaya geldim. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum” dedi.