Ağustos ayının en çok konuşulan isimleri belli oldu

Son zamanlarda eski sevgilisi Ahmet Kural ile olan davasıyla ve geç saatlerde verdiği partiler yüzünden jandarma tarafından basılan eviyle gündemde olan ünlü şarkıcı Sıla, bu sefer de seyircilerini kızdırdı.

Bodrum Antik Tiyatro'da sahne alan Sıla'nın konserine ilgi büyüktü. 100 ila 450 TL arasında değişen rakamlarla şarkıcıyı dinlemek için giden vatandaşlar, Sıla’nın herhangi bir bahane sunmadan gece boyunca oturarak şarkı söylemesini hoş karşılamadı.