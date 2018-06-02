Ahlat Ağacı oyuncularından Cannes fotoğrafına açıklama
Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filmi Ahlat Ağacı’nın oyuncuları Murat Cemcir ve Doğu Demirkol 71. Cannes Film Festivali’nde basına poz verirken kadın oyuncuların önüne geçmeleriyle ilgili eleştirilere yanıt verdi.
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Bu yıl 71. Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışan Ahlat Ağacı dün vizyona girdi.
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Yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan’ın üstlendiği Ahlat Ağacı’nın oyuncuları Murat Cemcir Hazar Ergüçlü, Doğu Demirkol ve Reyhan Asena Keskinci, önceki gün Kanyon’da düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.
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Toplantıda Demirkol ve Cemcir’in, Cannes’da basına poz verirken kadın oyuncuların önüne geçmesiyle ilgili eleştiriler de gündeme getirildi.
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Rol arkadaşlarını savunan Hazar Ergüçlü, “Bir saniyelik görüntü üzerinden bu kadar önyargılı yorumlar yapılması bizi üzdü. Kadınların önüne geçip de kendini göstermeye çalışan adamlar zaten Cannes’da olamazlar” dedi.
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Murat Cemcir, kırmızı halıda Bennu Yıldırım’ın önüne geçtiği eleştirileri ve devamında yapılan haberlerle ilgili soru üzerine “Benim bir saniyemin bu kadar değerli olduğunu bilmiyordum” yanıtını verdi.
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6Doğu Demirkol'un Hazar Ergüçlü'yü, Murat Cemcir'in de Bennu Yıldırımlar'ı kapattığı bu fotoğraf günlerce konuşulmuştu.