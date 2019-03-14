Ahmet Kaya'nın ağabeyi Mustafa Kaya: O filmi çeken pişman olur
43 yaşında hayata veda eden Ahmet Kaya'yı anlatacak filmin çekim hazırlıklarının başladığı iddiaları üzerine konuşan kardeş Mustafa Kaya, "Bizden izinsiz film çeken pişman olur!" dedi.
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Ahmet Kaya’nın hayatını anlatacağı iddia edilen Ahmedo İki Gözüm filmine Kaya Ailesi'nden izin çıkmadı.
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Sabah'tan Hakan Uç'un haberine göre; Kaya'nın eşi Gülten Kaya’dan sonra kardeşi Mustafa Kaya da, "Bu dolandırıcılıktır, bizden izinsiz film çeken pişman olur!" diye konuştu.
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Kardeş Kaya, "Kimse Ahmet Kaya'nın biyografisini çekmeye muktedir değildir. Ahmet'i kullanarak bu projeyi yapmak kimsenin haddi değil" ifadelerini kullandı.
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Kaya'nın eser haklarına sahip olan Gam Müzik'ten yapılan açıklamada ise, "Ahmet Kaya adı tescilli bir markadır, izinsiz kullanılamaz. Film haberlerinin, Kaya'nın yasal varisleri; kızları Melis-Çiğdem Kaya ve eşi Gülten Kaya ile ilgisi yoktur" denildi.