Ahmet Kural: Biz 4 kişilik bir aşka tek bir kelime sığdırdık: VATAN (Instagram'da ünlüler 10 Nisan 2019)

Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...
-
Ahmet Kural
"Biz 4 kişilik bir aşka (küçük ailemize) tek bir kelime sığdırdık.”VATAN “ 🇹🇷 Başta babam olmak üzere, tüm Türk Polis Teşkilatının 174. Yılını kutlarım🇹🇷 ( Nevşehir 1988 )"
-
Yılmaz Erdoğan
-
Serena Williams
-
Murat Cemcir
"360 açı kovalarken"
-
Seren Şirince
-
Pınar Deniz
"Değişim"
-
Nur Fettahoğlu
"Hadi artık yeniler gelsin..."
-
Salma Hayek
-
Nevra Serezli
-
Nur Yerlitaş
"Kadın kafası oyunculari ile bol kahkaha cok keyifli oyun"