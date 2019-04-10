NTV

Ahmet Kural: Biz 4 kişilik bir aşka tek bir kelime sığdırdık: VATAN (Instagram'da ünlüler 10 Nisan 2019)

Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...

  • 1

    Ahmet Kural

    "Biz 4 kişilik bir aşka (küçük ailemize) tek bir kelime sığdırdık.”VATAN “ 🇹🇷 Başta babam olmak üzere, tüm Türk Polis Teşkilatının 174. Yılını kutlarım🇹🇷 ( Nevşehir 1988 )"
  • 2

    Yılmaz Erdoğan
  • 3

    Serena Williams


  • 4

    Murat Cemcir

    "360 açı kovalarken"


  • 5

    Seren Şirince


  • 6

    Pınar Deniz

    "Değişim"


  • 7

    Nur Fettahoğlu

    "Hadi artık yeniler gelsin..."


  • 8

    Salma Hayek


  • 9

    Nevra Serezli


  • 10

    Nur Yerlitaş

    "Kadın kafası oyunculari ile bol kahkaha cok keyifli oyun"
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin