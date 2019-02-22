Ahmet Kural'dan NASA cevabı: Mahkemem var, bir yere gidemem
Murat Cemcir, “NASA, Mars’a komik ve esprili insanları gönderecekmiş, gitmek ister misiniz?” sorusuna “Ahmet gelirse olur” yanıtını verdi. Ahmet Kural da “Benim mahkemem var, şu sıralar hiçbir yere gidemem” diye konuştu.
-
1
NASA komik bir kişinin ekiplerin gergin ortamlara baş etmesini kolaylaştıracağına işaret eden araştırmalara dayanarak dört astronot grubuyla çalışma yürüttüğü açıklandı. NASA'nın araştırmasına öncülük eden Florida Üniversitesi'nden antropolog Prof. Jeffrey Johnson, "Mars yolculuğu gibi, sınırlı bir alanda uzun bir süre kalmak sinirleri yıpratıyor. Bu nedenle uzay aracında, işlerin normal seyrinde yürümesi için ekibin moralini yüksek tutacak birine ihtiyacınız var" dedi.
"Esprili" eleman ofise ne katar? (NASA "komik astronot" arıyor)
-
2Johnson, Antarktika'da dört yıl süren araştırmaları sonunda, "komik, lider, ahbap, hikaye anlatıcı, uzlaştırıcı ve dert ortağı" gibi karakterlerin ekipleri birleştirdiği ve işlerin daha iyi yürümesi sağladığı sonucuna vardığını belirtti.
Sabah'ta yer alan habere göre NASA'nın bu açıklamasına yanıt, sevgilisi Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle yargılanan Ahmet Kural'dan geldi.
-
3
Kural önceki akşam Murat Cemcir ile önceki akşam Maslak Uniq İstanbul’daydı. Sertab’ın Müzikali’n izleyen ikili “NASA, Mars’a komik ve esprili insanları gönderecekmiş, gitmek ister misiniz?” sorusuna" cevap verdi
-
4
Cemcir, "O kadar uzak mesafeyi tek başıma gidemem, Ahmet gelirse düşünebilirim. Mars bizi kaldırır mı, emin değilim" yanıtını verirdi.
-
5
Ahmet Kural ise "Benim mahkemem var, bir yere gidemem" ifadesini kullandı.