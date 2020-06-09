Ajda Pekkan: Alıcısı varsa hemen satabilirim

İstanbul Bahçeköy'deki bin lüks villasını geçtiğimiz yıllarda satışa çıkaran Ajda Pekkan, "Fiyat aynı duruyor. Alıcısı varsa da hemen satabilirim" dedi.

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09.06.2020 - 14:07







Dört yıl önce satılığa çıkan villasında birçok kez fiyat değişikliğine giden Süperstar Ajda Pekkan 'ın, Bahçeköy’deki evine 7 milyon TL’lik zam yaptığı iddia edildi.

Geçtiğimz günlerde görüntülenen Pekkan gazetecilerin, "Villanızı satılığa çıkartmıştınız. Son fiyatında bir değişiklik ya da artma oldu mu?" sorusuna "Fiyat aynı duruyor. Alıcısı varsa da hemen satabilirim" diyerek yanıt verdi.







Yedi yıl önce satışa çıkardığı Bahçeköy'deki havuzlu villası için pandemiden önce 39 milyon TL isteyen Süperstar, evine biçtiği fiyata zam yaptı.







Evinin satışı için birçok emlakçıya talimat veren Süperstar'ın özel havuzlu ve aylık aidatı 4.500 TL olan villasının son fiyatı, satış sitesinde tam 46 milyon TL olarak görünüyor.







Konserlere başlayacağını da vurgulayan Pekkan, "Bu zor günlerde herkes biraz moral bulur umarım. Buradaki işlerimi bitirdikten sonra da küçük bir tatil yapmayı planlıyorum. Zaten Temmuz ayında Bodrum konserleri başlıyor" dedi.