Ajda Pekkan'ın zirvede kalma sırları

Her dönem müzik kariyerinde zirvede kalmayı başaran Ajda Pekkan daha önce "Zirve nasıl?" sorusuna “Rüzgarlı, soğuk, fırtınalarla dolu ve yorucu" diyerek yanıtlamıştı. İşte müzik yolculuğunda 55. yılını kutlayan 73 yaşındaki usta sanatçının zirvede kalma sırları...
1
Günün 2 saatini spora ayırıyor. Yürüyor, yüzüyor, ya da yoga yapıyor.
2
Hafıza için ayda 4 kitap okuyor, her gün bulmaca çözüyor, puzzle yapıyor.
3
Günde 2 öğün sebze ve protein ağırlıklı besleniyor. Akşam 20.00’de yemeyi kesiyor.
4
Medyaya servis edilecek fotoğraflardan basın bültenine kadar her şeyi bizzat kontrol ediyor.
5
"Her gün 2 saat şan dersi alıyor."
6
Orkestrasını ve 10 kişilik ekibini ‘Farklı fikir ve görüşleri merak ediyorum’ diyerek arada değiştiriyor.
7
Estetik yaptıracağı zaman en az 5 doktora danışıp fikir alıyor.
8
Yoğun tempoda çalışmayı sevdiği için yılda yalnızca 10 gün tatil yapıyor.
9
Zinde olabilmek için her akşam 22.00’de yatıp 07.00’de uyanıyor.
10
Fast food, çikolata, gazlı içecekleri son 25 yıldır tüketmiyor.
11
Gün içinde özellikle seyahat ederken fırsat buldukça ara ara 10-15 dakika uyuyarak tüm günü daha zinde geçiriyor.