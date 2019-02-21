Akasya Asıltürkmen: Organize İşler'i izlediğim gün dolandırıldım

Oyuncu Akasya Aslıtürkmen de dolandırıcıların ağına düştü. Aslıtürkmen, "Organize İşler'i izlediğim gün dolandırıldım" dedi.
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Birçok dizide rol alan son olarak İnternette Tanışan Son Çift oyunuyla seyirci karşısına çıkan Akasya Aslıtürkmen dolandırıcıların tuzağına geldi.
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41 yaşındaki oyuncu, bir vize başvuru aracı şirketi tarafından aradıklarını söyleyen kişilere vize başvurusu için para yatırdı.
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Aslıtürkmen, dolandırıldığını aracı şirkete gidince anladı.
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Ünlü oyuncu olayı şöyle anlattı: "Sistem değişti sandım. Şirkete geldim, başvuru ücretsiz. Şu an gerçek rakam olan vize ücretimi ödemek üzere çıktım."
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"Organize İşler'i izlediğim gün resmen hayatımda ilk kez dolandırıldım."
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"Benim gibi iki kişi vardı. Numarayı aradım, pişkin pişkin konuştu. Turizm acentesi çıkıyor"