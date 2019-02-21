NTV

Akasya Asıltürkmen: Organize İşler'i izlediğim gün dolandırıldım

Oyuncu Akasya Aslıtürkmen de dolandırıcıların ağına düştü. Aslıtürkmen, "Organize İşler'i izlediğim gün dolandırıldım" dedi.

  • 1

    Birçok dizide rol alan son olarak İnternette Tanışan Son Çift oyunuyla seyirci karşısına çıkan Akasya Aslıtürkmen dolandırıcıların tuzağına geldi.


  • 2

    41 yaşındaki oyuncu, bir vize başvuru aracı şirketi tarafından aradıklarını söyleyen kişilere vize başvurusu için para yatırdı.


  • 3

    Aslıtürkmen, dolandırıldığını aracı şirkete gidince anladı.

  • 4

    Ünlü oyuncu olayı şöyle anlattı: "Sistem değişti sandım. Şirkete geldim, başvuru ücretsiz. Şu an gerçek rakam olan vize ücretimi ödemek üzere çıktım."


  • 5

    "Organize İşler'i izlediğim gün resmen hayatımda ilk kez dolandırıldım."

  • 6

    "Benim gibi iki kişi vardı. Numarayı aradım, pişkin pişkin konuştu. Turizm acentesi çıkıyor"
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin