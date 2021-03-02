Akrep 13. bölüm fotoğrafları

Ferda hapishanede saldırıya uğrayınca azmettiricinin Perihan olduğunu düşünen Ayşem suç duyurusunda bulunur. Ailesini bir arada tutmaya çalışan Perihan, bu haberle şok olur ve Ferda’nın durumuna üzülür. Merve, haberi alınca hastaneye koşar ancak Ferda’nın tüm çabasına rağmen annesini affetmez. İyileştikten sonra hapishaneye dönen Ferda kendisine saldıran mahkumdan saldırının arkasında kimin olduğunu öğrendiğinde şok olur.