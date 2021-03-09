Akrep 14. bölüm fotoğrafları: Tek amacı intikam almak

Fikret, Ferda’nın köşke gelişi sırasında kozunu kullanarak Merve’ye, annesinin yeni bir ilişkisi olduğunu söyler. Annesi tarafından bir kez daha kandırıldığını düşünen Merve’nin tepkisi ağır olur. Bunun üzerine Ferda, Fikret’e tehditler savurur ve çareyi Ahmet’te arar. Ahmet, kızının yerini söylemesi karşılığında Ferda ile anlaşır ve gerektiğinde çok tehlikeli olabileceğini de Ferda’ya gösterir.

İşte yeni bölümden diğer kareler...