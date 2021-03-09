Akrep 14. bölüm fotoğrafları: Tek amacı intikam almak

Star’ın sevilen dizisi ‘Akrep’, perşembe günleri izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. İşte dizinin yeni bölüm fotoğrafları ve yaşanacaklar...

09.03.2021 - 15:34

Akrep 14. bölüm fotoğrafları: Tek amacı intikam almak - 1

Başrollerinde; Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy, Yusuf Çim ve Çağdaş Onur Öztürk gibi önemli isimlerin yer aldığı ‘Akrep’, 11 Mart Perşembe günü Star’da.

Akrep 14. bölüm fotoğrafları: Tek amacı intikam almak - 2

‘Akrep’in, yapımını 1441 Production adına İrfan Şahin üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta otururken, senaryosunu Erkan Birgören kaleme alıyor.

Akrep 14. bölüm fotoğrafları: Tek amacı intikam almak - 3

14. BÖLÜM KONUSU

Ferda hapisten çıkar çıkmaz kızı Merve’yi görmek için soluğu köşkte alır. Perihan, Ferda’nın Merve ile konuşmasına engel olur ve ağır sözler sarf ederek Ferda’yı evden yaka paça attırır. Çünkü, artık Perihan’ın tek amacı, kızı Berna’nın katili Ferda’nın hayatını cehenneme çevirmektir.

Akrep 14. bölüm fotoğrafları: Tek amacı intikam almak - 4

Ahmet, Ferda’nın karşısına dikilip kızının nerede olduğunu öğrenmek ister. Yıllar sonra karşı karşıya gelen ikilinin geçmiş hesaplaşması, yerini özleme bırakır. Ahmet, kızını bulmak ve Ferda’ya kendini affettirmek için çabalarken, Fikret’e Emgen İlaç’taki hissesini devralmak istediğini söyler.

 

Akrep 14. bölüm fotoğrafları: Tek amacı intikam almak - 5

Fikret, Ferda’nın köşke gelişi sırasında kozunu kullanarak Merve’ye, annesinin yeni bir ilişkisi olduğunu söyler. Annesi tarafından bir kez daha kandırıldığını düşünen Merve’nin tepkisi ağır olur. Bunun üzerine Ferda, Fikret’e tehditler savurur ve çareyi Ahmet’te arar. Ahmet, kızının yerini söylemesi karşılığında Ferda ile anlaşır ve gerektiğinde çok tehlikeli olabileceğini de Ferda’ya gösterir.

İşte yeni bölümden diğer kareler...

Akrep 14. bölüm fotoğrafları: Tek amacı intikam almak - 6
Akrep 14. bölüm fotoğrafları: Tek amacı intikam almak - 7
Akrep 14. bölüm fotoğrafları: Tek amacı intikam almak - 8
Akrep 14. bölüm fotoğrafları: Tek amacı intikam almak - 9
Akrep 14. bölüm fotoğrafları: Tek amacı intikam almak - 10

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