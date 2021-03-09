Akrep 14. bölüm fotoğrafları: Tek amacı intikam almak

09.03.2021 - 15:34
Başrollerinde; Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy, Yusuf Çim ve Çağdaş Onur Öztürk gibi önemli isimlerin yer aldığı ‘Akrep’, 11 Mart Perşembe günü Star’da.
‘Akrep’in, yapımını 1441 Production adına İrfan Şahin üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta otururken, senaryosunu Erkan Birgören kaleme alıyor.
14. BÖLÜM KONUSU
Ferda hapisten çıkar çıkmaz kızı Merve’yi görmek için soluğu köşkte alır. Perihan, Ferda’nın Merve ile konuşmasına engel olur ve ağır sözler sarf ederek Ferda’yı evden yaka paça attırır. Çünkü, artık Perihan’ın tek amacı, kızı Berna’nın katili Ferda’nın hayatını cehenneme çevirmektir.
Ahmet, Ferda’nın karşısına dikilip kızının nerede olduğunu öğrenmek ister. Yıllar sonra karşı karşıya gelen ikilinin geçmiş hesaplaşması, yerini özleme bırakır. Ahmet, kızını bulmak ve Ferda’ya kendini affettirmek için çabalarken, Fikret’e Emgen İlaç’taki hissesini devralmak istediğini söyler.
Fikret, Ferda’nın köşke gelişi sırasında kozunu kullanarak Merve’ye, annesinin yeni bir ilişkisi olduğunu söyler. Annesi tarafından bir kez daha kandırıldığını düşünen Merve’nin tepkisi ağır olur. Bunun üzerine Ferda, Fikret’e tehditler savurur ve çareyi Ahmet’te arar. Ahmet, kızının yerini söylemesi karşılığında Ferda ile anlaşır ve gerektiğinde çok tehlikeli olabileceğini de Ferda’ya gösterir.
İşte yeni bölümden diğer kareler...