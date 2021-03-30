Akrep 16. bölüm fotoğrafları: Kurduğu plan amacına ulaşıyor

Adeta bir gizli kara kutu olan Hünkar, zor günler geçiren eski dostu Perihan’ın bir sözüyle yanına gelerek evin havasını değiştirir. Duru ve Şahin, kendi anneleri gibi benimsedikleri eski dadıları Hünkar’ın gelişine çok sevinir. Hünkar, ipleri eline alıp evde yeni bir düzen kurarken; Perihan’ın düşmanlarına karşı da yeni kalkanı haline gelir.

İşte yeni bölümden diğer kareler...