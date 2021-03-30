Akrep 16. bölüm fotoğrafları: Kurduğu plan amacına ulaşıyor

30.03.2021 - 10:10
Star’ın sevilen dizisi ‘Akrep’, perşembe günleri izleyicisi ile buluşuyor. Başrollerinde; Demet Akbağ, Evrim Alasya, Yusuf Çim ve Çağdaş Onur Öztürk gibi önemli isimlerin yer aldığı ‘Akrep’, 1 Nisan Perşembe günü Star’da.
‘Akrep’in, yapımını 1441 Production adına İrfan Şahin üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta otururken, senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün kaleme alıyor.
16. BÖLÜM KONUSU
Ferda, Ahmet’in karanlık yüzünü kızı Ayşem’e göstermek için kurduğu planla amacına ulaşır. Ferda, kendisinden sakladığı babasının Ahmet olduğunu söyler ama Ayşem kim olduğunu yeni öğrendiği babasına tepki göstererek kaçıp gider. Ahmet, ortadan kaybolan kızının yerini öğrenebilmek için Ferda’yı köşeye sıkıştırır.
Duru, Hakan’ın borcunu kapatmak için kumarhaneye gider. Duru’yu kameradan izleyen Aras, kumarhaneyi polis basınca Duru’yu gizli odaya saklar. Aras’ın bebek Can hakkındaki şüpheleri devam ederken, ikilinin birbirlerinin gözlerinde gördükleri aşk onları yeniden yakınlaştırır! Onları güvenlik odasındaki monitörden izleyen Ferda, eline geçen fırsatı kaçırmayacaktır...
Adeta bir gizli kara kutu olan Hünkar, zor günler geçiren eski dostu Perihan’ın bir sözüyle yanına gelerek evin havasını değiştirir. Duru ve Şahin, kendi anneleri gibi benimsedikleri eski dadıları Hünkar’ın gelişine çok sevinir. Hünkar, ipleri eline alıp evde yeni bir düzen kurarken; Perihan’ın düşmanlarına karşı da yeni kalkanı haline gelir.
İşte yeni bölümden diğer kareler...