Akrep 18. yeni bölüm fotoğrafları

Star'ın sevilen dizisi Akrep, 18. yeni bölümüyle 15 Nisan Perşembe ekranda. Yeni bölümde Perihan da Ferda da cinayet şüphelisi. İşte Akrep yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...

ntv.com.tr 13.04.2021 - 13:12

Akrep 18. yeni bölüm fotoğrafları - 1

Star’ın sevilen dizisi Akrep, perşembe günleri izleyicisi ile buluşuyor. Başrollerinde; Demet Akbağ, Evrim Alasya,  Yusuf Çim ve Çağdaş Onur Öztürk gibi önemli isimlerin yer aldığı Akrep, 15 Nisan Perşembe günü Star’da.

Akrep 18. yeni bölüm fotoğrafları - 2

YENİ BÖLÜM KONUSU

Perihan, Hakan’ın cesedinin yanında küpesinin bulunması sonrasında gözaltına alınır. Şahin’in kullandığı araçta da Hakan’a ait kan lekeleri bulununca, Perihan için durum içinden çıkılmaz bir hal alır. Ferda, Merve’yi yanına alabilmek için Ahmet’in Gevher İlaç’taki hisselerinden feragat etmesini beklerken, Ahmet ise daha da ileri gidip Perihan’ın şirketteki konumunu tehlikeye sokacak bir girişimde bulunur.

Akrep 18. yeni bölüm fotoğrafları - 3

Ferda, Fikret Gürsoy cinayetinde şüpheli olarak gözaltına alınır. Perihan ve Ferda karşılıklı hücrelerde gözaltında tutulurken, Ayşem ise ikiliyi Ahmet konusunda uyarır ve birlikte hareket etmezlerse ondan kurtulamayacaklarını söyler. Perihan işbirliği için Ferda’ya, hem Merve’nin kaçırılması, hem de Fikret’in öldürülmesi hususunda bildiği her şeyi polise anlatması şartını koşar. Ferda’nın yanı sıra Aras’tan da Ahmet’ten şikayetçi olmasını ister.

Akrep 18. yeni bölüm fotoğrafları - 4

Ayşem, kendisini korumaya çalışırken yaralanan Efe’yi evine götürür ve Merve’ye haber verir. Merve, Efe’nin Ahmet’e çalıştığını öğrenmiştir ve ona çok kırgındır. Merve’nin, Efe’den tek isteği ise Ahmet’i ihbar etmesi olur. Efe, Merve’ye olan aşkıyla Ahmet’e olan sadakati arasında kalır.

Akrep 18. yeni bölüm fotoğrafları - 5

Akrep’in, yapımını 1441 Production adına İrfan Şahin üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta otururken, senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün kaleme alıyor.

Akrep 18. yeni bölüm fotoğrafları - 6
Akrep 18. yeni bölüm fotoğrafları - 7
Akrep 18. yeni bölüm fotoğrafları - 8
Akrep 18. yeni bölüm fotoğrafları - 9
Akrep 18. yeni bölüm fotoğrafları - 10

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