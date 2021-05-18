Akrep 22. yeni bölüm fotoğrafları

18.05.2021 - 14:20
YENİ BÖLÜM KONUSU
Ferda, Perihan’ın hastalığının Ahmet’ten kurtulmak için söylediği yalanlardan biri olduğunu düşünür ancak gerçekler düşündüğü gibi çıkmayınca önemli bir kararın eşiğine gelir. Ahmet’le Ayşem konusunda da anlaşmazlık yaşayınca onu durduramayacağını anlar. Perihan’ın teklifini kabul eden Ferda, Ahmet’i tuzağa çekmek için de onun en yakınındaki ismi, Efe’yi kullanır.
Aras ve Ayşem’in öpüştüğünü gören Duru, büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Artık ilişkisini onaramayacağını anlayan Duru, ABD’ye gitmeye karar verir. Perihan, torununun mutsuzluğuna daha fazla dayanamaz ve Aras’a giderek Duru’yu kalmaya ikna etmesini ister. Ancak Aras, beklenenin aksine Ayşem’e evlenme teklif eder. Aras’ın samimiyetine inanmayan Ferda, Ayşem’in böyle bir hataya düşmesine izin vermezken, öfkeden çılgına dönen Ahmet ise Aras’ı öldürme niyetiyle kaçırır. Öğrendiklerinden sonra ise Aras’a beklenmedik bir teklif sunar.
Ferda, Efe’yi Ahmet’e karşı doldurur. Efe’nin Merve’ye aşık olduğunu bilen Ferda, mutluluklarının Ahmet’in ölümüne bağlı olduğunu söyler. Zaten Efe’ye güvenini kaybeden Ahmet’in ise bu ihaneti anlaması uzun sürmez. İkili karşı karşıya gelir ve Ahmet acımadan Efe’yi çekip vurur.
Başrollerinde; Demet Akbağ, Evrim Alasya, Yusuf Çim ve Çağdaş Onur Öztürk gibi önemli isimlerin yer aldığı Akrep, 20 Mayıs Perşembe günü Star’da.
Akrep’in, yapımını 1441 Production adına İrfan Şahin üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta otururken, senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün kaleme alıyor.