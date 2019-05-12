Akrep burcunda dolunay! (13-19 Mayıs 2019 haftalık burç yorumları)

1 Venüs bu hafta enerjisini tam olarak yansıtabileceği Boğa burcuna geçiş yapıyor. Hayattaki konforumuzun ve finansal gücümüzün önem kazanacağı, ilişkilerimizde biraz daha incelik ve güven arayışında olacağımız bir döneme başlıyoruz. Bu hafta Venüs ile aynı gün yani 16 Mayıs Perşembe günü Mars, Yengeç burcuna geçiş yapacak. Mars hayat ile nasıl mücadele ettiğimizi, savaşmamız gereken dönemlerden güç aldığımız kaynaklarımızı gösterir. Yengeç burcunda seyahatine devam eden bir Mars düşük durumdadır, yani enerjisini tam yansıtamaz. Duygularımız ve korumacı yanımız hareketlerimizde çok daha ağır basabilir. Bu haftanın bir diğer gelişmesi de Pazar günü, 00:12’de Akrep burcunda yaşanacak Dolunay. Hayatımızın bir dönemini kapatıp, yepyeni bir başlangıç yapabileceğimiz bir dönem. Biraz gergin ve karamsar hissedebiliriz fakat bilmelisiniz ki bir karar verdikten sonra içiniz rahatlayacak ve çok daha hayırlı gelişmeler yaşamaya başlayacaksınız. Sağlıklı, huzurlu, aşk dolu bir hafta dilerim…

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Yükselen Koç:

Sevgili Koçlar, bu hafta Venüs’ü de komşunuz Boğa burcuna uğurladıktan sonra hayatınızda yeni açtığınız bir yıllık dönemdeki konularınızla ilgilenmeye devam edeceksiniz. Bu hafta sonu yaşanacak Dolunay’da sizin için temel konu “Para” olacak gibi duruyor. Özellikle kendi emeklerinizle kazandıklarınız ve ailenizden aldığınız destek ile ilgili yeni gelişmeler olabilir. Dolunaylar kapanış enerjileridir aslında, yeni bazı gelişmelerin olabilmesi için artık size hizmet etmediğini düşündüğünüz detaylarda bir karar alarak konuları kapatmaya karar verebilirsiniz.

Keyfinizin bol olduğu, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hafta dilerim.







3 Yükselen Boğa:

Sevgili Boğalar, Güneş Boğa burcunda ilerlemeye devam ediyor. Bu hafta Venüs de Koç burcundan ayrılıp Boğa burcuna geçiş yapacak. İkili ilişkilerinizde tam da olduğunuz gibi davranabileceğiniz bir haftadasınız. Biraz daha düşünceli, kibar ve güvenilir tavırları karşınızdakinden de talep edebilirsiniz.

Bu hafta sonu yaşanacak Dolunay sizin için önemli. Tam karşıt burcunuzda hareket eden Ay, Güneş ile karşı karşıya gelecek ve Dolunay dediğimiz gökyüzü olayını meydana getirecek. Kendinizi biraz gergin, kaygılı hatta zaman zaman düşük enerjili hissedebilirsiniz. Olası konular ilişkiniz, ortaklığınız, evliliğiniz olabilir. Siz yeter ki hangi konuların hayatınıza artık fayda etmediğini görün ve bir karar verin…

Keyfinizin bol olduğu, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hafta dilerim.





4 Yükselen İkizler:

Sevgili İkizler, bu hafta sonu meydana gelecek Dolunay ile birlikte siz de zihninizde bir temizliğe girişeceksiniz diyebiliriz. Bilinçaltınızdaki kaygı ve korkularınızdan arınabileceğiniz, sizi hayata karşı motive etmekten uzak tutan endişelerinize yeni bir gözle bakmaya başlayabilirsiniz. Yönetici gezegeninizin de Boğa burcunda hareket ediyor olmasından hareketle, refahınız ve mutluluğunuz için mantığınızın sesini dinleyebilirsiniz.

Mars bu hafta burcunuzdan ayrılıyor, komşunuz Yengeç burcuna geçecek, fiziksel olarak kendinizi biraz halsiz hissedebilirsiniz.

Keyifli, sağlıklı, mutlu bir hafta dilerim…

5 Yükselen Yengeç:

Sevgili Yengeçler, bu hafta Mars sizin burcunuza geçiyor. Özellikle duygularınızı ön plana alıp düşündüğünüz konularda hareketlenmeler olabilir. Burada dikkat etmeniz gereken konu zamanın ruhu bu kadar duygusal kararlar almanıza uygun olmayabilir, herhangi bir konuda harekete geçmeden önce etrafınızdakilerin fikrini almanızı önemle tavsiye ederim.

Sizin için önemli olacak bu Dolunay ile birlikte aşk hayatınızda olumlu gitmediğini düşündüğünüz bir ilişkiniz varsa sonlandırmayı düşünebilirsiniz. Eğer çocuklarınız varsa, bu hafta onların hayatları ile ilgili de kritik kararlar alarak bir dönemin sonuna gelebilirsiniz.

Mutlu, sağlıklı, aşk dolu bir hafta dilerim…





6 Yükselen Aslan:

Sevgili Aslanlar, bu hafta başında yaşanacak Dolunay’da sizin konunuz iş hayatınız olacak gibi duruyor. Yeni bir farkındalık ile mevcut işiniz ile ilgili bir karar varabilir, yeni bir düzene geçmeye karar verebilirsiniz. Bu kararları yoluna koyarken ailenizden büyük destek alacak gibi durmaktasınız.



Zaten son birkaç haftadır gökyüzündeki enerji değişimleri genelde sizin aktif olarak rol aldığınız iş hayatınız veya toplum içerisindeki rolünüz temalarında gerçekleşiyordu. Dolunay ile birlikte de nihai kararınız ortaya çıkabilir. Sizi sıkan, üzen hatta daha fazla mutluluk vermediğini düşündüğünüz olayların yerine yenilerini koymak iyi bir çözüm olacaktır.

Sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hafta dilerim…





7 Yükselen Başak:

Sevgili Başaklar, bir süredir yurtdışı konuları, eğitim hayatınız, öğrenmek istediğiniz yeni projeler gündeminizde önemli bir yer tutuyor. Bu haftaki Akrep dolunayı ile birlikte, yukarıdaki konular ile ilgili eski bir dönemi kapatıp, yeni bir döneme başlayabilirsiniz. Örneğin, yurtdışında eğitiminize devam etmek isteyebilir veya yeni bir seviyede konuyu ele alabilirsiniz. Tüm bunlar olurken, sürekli gördüğünüz yakın çevreniz, akrabalarınız veya kardeşlerinizden, yoğun bir destek sizi bekliyor.

Mars’ın ikizler burcundaki seyahati size iş hayatınız ve toplum içerisindeki aktif rolünüz ile ilgili yeni görüşmeler, tanışıklıklar getiriyordu, bu hafta Mars Yengeç burcuna geçeceği için çevrenizdeki insanların sayısında bir azalma olabilir.

Sağlık, huzur, aşk, bereket dolu, iyi bir hafta dilerim…





8 Yükselen Terazi:

Sevgili Teraziler, bu aralar en önemli gündem maddeleriniz finansal konular etrafında oluyor. Özellikle kendi emekleriniz ile kazandığınız bütçenizde bu hafta kritik bir karara imza atarak bir dönemi sonlandırabilirsiniz. Özetle bu hafta sonu yaşanacak Dolunay ile birlikte özellikle finansal konular, yatırımlar ve miras konularında yeni gelişmeler, sonlanmalar ve farkındalıklar yaşanabilir. Bir süredir devam eden bir davanız varsa gidişatına dair netlik kazanabilirsiniz.

Sevgili Teraziler, her ne kadar Güneş’in sizin burcunuzdaki seyahat döneminden uzakta olsak da, özellikle geçtiğimiz 1 ay içerisinde ilişkileriniz, ortaklığınız veya evliliğiniz ile ilgili kritik gelişmeler yaşamış olabilirsiniz. Önümüzdeki dönemde sular biraz durulup, konular düzene girecektir….

Sağlık, huzur, aşk, bereket dolu, iyi bir hafta dilerim…





9 Yükselen Akrep:

Sevgili Akrepler, sizin için önemli bir haftaya başlıyoruz. Bu haftanın sonunda sizin burcunuzda bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay ile birlikte hayatınızın size ait olan her türlü detayında bir sonlanma, bitiş yaşayabilirsiniz. İşiniz, ilişkiniz, medeni durumunuz, giyiniş tarzınız bu konulardan bazıları olabilir.

Unutmayın ki Güneş’in tam zıt burcunuz olan Boğa burcundaki seyahati sizin de hayatınızda bazı temaların değişimine yol açacaktır. Hele ki Boğa burcunda bu kadar çok gezegen varken, gökyüzüne bu hafta hakim olan enerjilerin sizin aşina olduğunuz enerjilerden çok farklı olduğunu hissetmeniz son derece normal…

Sağlık, aşk ve huzur dolu bir hafta dilerim.





10 Yükselen Yay:

Sevgili Yaylar, her ne kadar Jüpiter’in bir yıl boyunca size yakın korumalık yapacağı bir sene geçiriyor olsanız da bu hafta sonu yaşanacak Dolunay ile birlikte şimdiye kadar yapmakta zorlandığınız konular ile ilgili korkularınızı bir kenara bırakıp aksiyona geçebilirsiniz. Ekipleriniz ile ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz yerinde olacaktır. Yakın çevrenize destek olmak için harcadığınız emeklerden vazgeçip, başka bir yola sapabilirsiniz. Genel olarak aşina olmadığınız enerjilerle dolu bir dolunay sizi beklemekle beraber ailenizden alacağınız destek ile işler yoluna daha hızlı girebilir.

Kendinizle uğraşmayı, gelirlerinizle ilgili kaygılanmayı biraz olumlu düşüncelere dönüştürmeyi başardığınızda her şey daha mutlu olacak gibi gözükmekte.

Mutlu, sağlıklı, bereket dolu bir hafta olsun…





11 Yükselen Oğlak:

Sevgili Oğlaklar, bu hafta sonu yaşanacak Dolunay’da anın yükseleni Oğlak burcu olacak. Bu da sizi başrol oyuncularından biri yapacaktır. Dolunay ile birlikte özellikle arkadaş çevreniz ve aşk hayatınız ile ilgili bitişler, sonlanmalar yaşayabilirsiniz. Bu sonlanmalar daha iyi ve mutlu başlangıçların müjdecisi de olabilir. Son dendiğinde hemen zorlu süreçleri düşünmemek gerekli. Arkadaşlarınızla ilgili duygularınızın da çok yoğun olduğu bir dönemdesiniz, biraz kafanız karışabilir.

Hayatınızla ilgili bir değişim süreci içerisindesiniz, derslerinizi almadan, kimliğiniz ile ilgili duruşunuzu netleştirmeden de ilerlemeniz güç duruyor. Kendinize çok da acımasız olmadan, daha önce verdiğiniz kararları baştan sorgulayarak hareket etmenizi tavsiye ederim.

Sağlıklı, başarılı, huzurlu, mutlu, keyifli, aşk dolu bir hafta dilerim…





12 Yükselen Kova:

Sevgili Kovalar, Dolunay ile birlikte özellikle iş hayatınız ve sorumluluklarınız ile ilgili konularda sonlanmalar yaşayabilirsiniz. Hemen işinizin sona ermesi gibi düşünmemelisiniz. İş hayatınızda bambaşka ve yeni bir döneme başlayabilirsiniz, yeni farkındalıklara erişebilirsiniz.

Aileniz, yuvanız, eviniz ile ilgili de bazı netleşmeler yaşayabilirsiniz. Evinizdeki konfor ve rahatlık için uğraş verebilirsiniz.

Huzur, mutluluk ve bereket dolu bir hafta dilerim.