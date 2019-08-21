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Albümleri rekor kıran Ed Sheeran'ın müzikten sınıfta kaldığı ortaya çıktı

Dünyanın en çok kazanan sanatçıları arasında gösterilen ve albümleri rekor kıran Ed Sheeran'ın öğretmeni ünlü yıldızı okul döneminde müzik derslerinden sınıfta kaldığını açıkladı.

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    Dünya çapında 150 milyondan fazla albüm satan ünlü İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın okul hayatında müzik derslerinden kaldığı ortaya çıktı.


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    Thomas Mills Lisesi'ndeki müzik öğretmenine göre derslerinde parlak bir öğrenci değildi.


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    Ed Sheeran 2009 yılında girdiği Contemporary Music Academy'sinde 6 dersten düşük notlar alarak sınıf kalmış.


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    Akademide bir yıl okuduktan sonra ayrılan 28 yaşındaki şarkıcı ardından çıkardığı ilk albümle adını müzik listelerinin zirvesinde yazdırmayı başardı.

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    Yazar ve yorumcu Ed Sheeran'ın müzik şirketi dünyaca ünlü şarkıcının yıllık gelirini 27 milyon pound (215 milyon TL) olarak açıklamıştı.
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