Aldatma skandalı sonrası barışan Mauro Icardi ve Wanda Nara'dan mutlu aile pozları

Haberler 28.10.2021 - 11:46
Paris Saint Germain'in dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'yı boşanmanın eşiğine getiren ihanet sonrası çift, geçtiğimiz haftalarda barışmıştı. Wanda Nara'nın China Suarez ile aldatıldığını Telegram'daki fotoğraflar sayesinde fark ettiği olay sonrası, Mauro Icardi ve Wanda Nara çifti barıştıklarını sosyal medyadan ilan etmişti.
EVLİLİK YIL DÖNÜMLERİNİ KUTLADI
Evliliklerine kaldıkları yerden devam eden çift, sosyal medyadan art arda mutluluk pozları paylaştı. Icardi, evlilik yıl dönümlerini, Wanda nara ile öpüşme fotoğraflarını paylaşarak kutladı. 28 yaşındaki Arjantinli futbolcu, "27.10 bizim için çok önemli bir tarih. Yıl dönümümüz kutlu olsun Wanda. Mutlu geçen bir yıl daha. Yaşanacak çok şey var" mesajını paylaştı.
Çift, kızları Isabella'nın 5'inci yaş günününü de sosyal medya üzerinden kutladı.
Kızlarıyla birlikte pasta kesen çift, 'mutlu aile' pozlarını paylaştı.
Wanda Nara da, "Senin için sezaryende hayatımı tehlikeye attım. Bugün ödül olarak küçük bebeğim kadar özel bir varlığa sahibim. senin için hayatımı feda ederim. Tanrı seni korusun ve sahip çıksın. Kardeşlerinle birlikte sen bizim canımızsın. Seni çok seviyoruz minik Petunya" yazılı bir paylaşımda bulundu.
34 yaşındaki Wanda Nara ayrıca, "Annen olduğum için çok şanslıyım" notunu da yazdı.
ALDATMA OLAYI NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Her şey Wanda Nara'nın Mauro Icardi'nin takip etmediği halde China Suarez'in bir fotoğrafını beğendiğini görmesiyle ortaya çıktı. Arjantinli oyuncu ve model China Suarez, Wanda Nara'yı da tanıyordu.
China ile Icardi Telegram'da konuşmaya başladı. Wanda, Icardi'de bir tuhaflık sezdi ve ondan hesaplarının şifresini istedi. Telegram'daki konuşma ve görseller ise her şeyi ele verdi.
China gün içinde fotoğraflarını atarken, Icardi de antrenmandan görselleri China ile paylaşıyordu. Bunun üzerine evi terk eden Wanda Nara boşanmak için hazırlıklara başladı.
Sosyal medyada dedikoduların yayılmasıyla Wanda Nara, Instagram'dan "Aileni mahvettin!" şeklinde paylaşımıyla Icardi'nin kendisini aldattığını doğruladı.
"ELİM YÜZÜKSÜZ DAHA İYİ"
Wanda Nara, aldatılma olayı sonrası elinin yüzüksüz fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak, “Güzel gün. Elimi yüzüksüz haliyle tercih ediyorum” dedi.
Çiftin barışma haberi de sosyal medyadan geldi. Eşiyle çekilen fotoğrafını sayfasına koyan Icardi, “Bu güzel aileye inanmaya devam ettiğin için teşekkür ederim aşkım. Hayatımızın itici gücü olduğun için teşekkürler. Seni seviyorum” notunu yazdı.
Icardi, mesajına, “Sevdiklerinize zarar verdiğinizde ne kadar acı çektiğine bakın. Sadece kırdıklarınız kişi sizi affettiğinde tekrar doğru hissedersiniz” diye devam etti.
WANDA NARA, TAKIM ARKADAŞININ EŞİYDİ
Icardi, Arjantinli televizyon ünlüsü Wanda Nara ile takım arkadaşı Maxi Lopez ile evli olduğu dönemde, 2013’te birlikte olmaya başladı.
Arkadaşının eski karısı ile birlikte olan ve sonrasında evlenen Icardi, arkadaşının hedefi olurken, Lopez, karşılaştıkları maçlarda Icardi'nin elini sıkmıyordu.
Nara 2013 yılında Maxi Lopez'den boşandı ve 2014 yılında Mauro Icardi dünya evine girdi. Çiftin, şimdi 5 ve 6 yaşlarında iki kızı bulunuyor. Nara’nın önceki evliliğinden üç oğlu var. Wanda Nara'nın yıllar sonra aynı kaderi yaşaması ve aldatılması sosyal medyada ses getirmişti.