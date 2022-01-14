Alec Baldwin hala telefonunu polise teslim etmedi

DAVANIN SEYRİ DEĞİŞEBİLİR

Reed ayrıca kurucusu Seth Kenney'nin kendisine canlı mermilerle karıştırılmış bir sahte mühimmat önbelleği sattığını iddia ediyor.

Açılan davada Baldwin ile sahne dekor ustası Sarah Zachry ve yönetmen yardımcısı Dave Halls da dahil olmak üzere birçok kişinin yanlış yaptığını ima eden detaylar da davanın seyrini değiştirebilecek gibi görünüyor.