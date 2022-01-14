Alec Baldwin hala telefonunu polise teslim etmedi

Alec Baldwin, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olduğu set kazası sonrası açılan soruşturma kapsamında arama emri çıkarılan telefonunu hala polislere teslim etmedi. Öte yandan filmin silah uzmanı ve davanın kilit ismi Hannah Gutierrez Reed'in, açtığı davada Baldwin'in sette birçok yanlış yaptığını iddia etmesi ile tüm gözler yeniden ünlü oyuncuya çevrildi.

Haberler 14.01.2022 - 16:27

Alec Baldwin hala telefonunu polise teslim etmedi - 1

TELEFONU POLİSE VERMEDİ

Ünlü oyuncu Alec Baldwin, başrol oyuncusu ve aynı zamanda yapımcısı olduğu Rust filminin çekimleri sırasında yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuştu. Trajik olay sonrası başlatılan soruşturmada yetkililer oyuncunun cep telefonuna el konulması için 16 Aralık'ta arama emri çıkardı.

63 yaşındaki ödüllü oyuncunun, iletilen resmi talebe rağmen hala telefonunu yetkililere vermediği bildirildi. Santa Fe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bugüne kadar cep telefonu yetkililere teslim edilmedi" denildi. Oyuncunun telefonu vermek istememesi, şimşeklerin üzerine çekilmesine neden oldu.

Alec Baldwin hala telefonunu polise teslim etmedi - 2

Yetkililer ünlü oyuncunun telefonunda, New Mexico'daki Film setinde 42 yaşındaki görüntü yönetmenini ölümcül şekilde yaralayan bir kuru sıkı silahın patladığı olayla ilgili kanıt olabileceğine inanıyor.

Alec Baldwin hala telefonunu polise teslim etmedi - 3

Baldwin, geçen hafta Instagram'da paylaştığı videoda arama emrine uymadığı yönündeki iddiaların "yalan" olduğunu dile getirmişti. "Bu bir süreç" diyen Baldwin sürecin başka bir eyaletteki müfettişlerin kendi yaşadığı eyalette telefonunu incelemek için başvuru yapmasını da içerdiğini ifade etmişti.

Alec Baldwin hala telefonunu polise teslim etmedi - 4

"AŞK MEKTUPLARIMI ALAMAZLAR"

Yetkililerin Rust'ın yapımıyla ilgili olarak sosyal medya platformlarında paylaşılan mesajları, arama kayıtlarını, dijital fotoğrafları ve videoların yanı sıra özel mesajları elde etmeye çalıştığı belirtilirken, Baldwin, açıklamasında şunları söylemişti:

"Tam olarak ne istediklerini belirtmeleri gerekiyor. Öylece telefonunuza bakıp fotoğraflarınızı ya da eşinize gönderdiğiniz aşk mektuplarını veya elinizdekileri alamazlar. Ancak tabii ki tüm bunlara yüzde 1000 uyacağız."

Alec Baldwin hala telefonunu polise teslim etmedi - 5

Baldwin olay sonrası ABC News'e verdiği ilk röportajda tetiği çekmediğini söylemiş ve tabancanın Hutchins ile kamera açılarını prova ederken patladığını söylemişti.

Müfettişler Baldwin'in telefonda işte bu çekilen görüntüler, resimler veya filmle ilgili diğer bilgileri aradıklarını söyledi. 

Alec Baldwin hala telefonunu polise teslim etmedi - 6

OLAYIN KİLİT İSMİ DAVA AÇTI

Öte yandan Rust filminin silah uzmanı Hannah Gutierrez Reed, Halyna Hutchins'in ölümüne neden olan çekimin ardından filmin silah ve mühimmat tedarikçisini dava edeceğini açıkladı.

24 yaşındaki Hannah Gutierrez Reed, New Mexico eyalet mahkemesinde açılan davaya göre, aksesuar tedarikçisi Seth Kenney ve şirketi PDQ Arm and Prop LLC'den tazminat talep ediyor.

Alec Baldwin hala telefonunu polise teslim etmedi - 7

DAVANIN SEYRİ DEĞİŞEBİLİR

Reed ayrıca kurucusu Seth Kenney'nin kendisine canlı mermilerle karıştırılmış bir sahte mühimmat önbelleği sattığını iddia ediyor.

Açılan davada Baldwin ile sahne dekor ustası Sarah Zachry ve yönetmen yardımcısı Dave Halls da dahil olmak üzere birçok kişinin yanlış yaptığını ima eden detaylar da davanın seyrini değiştirebilecek gibi görünüyor.

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