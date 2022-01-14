Alec Baldwin hala telefonunu polise teslim etmedi

Haberler 14.01.2022 - 16:27
Ünlü oyuncu Alec Baldwin, başrol oyuncusu ve aynı zamanda yapımcısı olduğu Rust filminin çekimleri sırasında yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuştu. Trajik olay sonrası başlatılan soruşturmada yetkililer oyuncunun cep telefonuna el konulması için 16 Aralık'ta arama emri çıkardı.
63 yaşındaki ödüllü oyuncunun, iletilen resmi talebe rağmen hala telefonunu yetkililere vermediği bildirildi. Santa Fe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bugüne kadar cep telefonu yetkililere teslim edilmedi" denildi. Oyuncunun telefonu vermek istememesi, şimşeklerin üzerine çekilmesine neden oldu.
Yetkililer ünlü oyuncunun telefonunda, New Mexico'daki Film setinde 42 yaşındaki görüntü yönetmenini ölümcül şekilde yaralayan bir kuru sıkı silahın patladığı olayla ilgili kanıt olabileceğine inanıyor.
Baldwin, geçen hafta Instagram'da paylaştığı videoda arama emrine uymadığı yönündeki iddiaların "yalan" olduğunu dile getirmişti. "Bu bir süreç" diyen Baldwin sürecin başka bir eyaletteki müfettişlerin kendi yaşadığı eyalette telefonunu incelemek için başvuru yapmasını da içerdiğini ifade etmişti.
Yetkililerin Rust'ın yapımıyla ilgili olarak sosyal medya platformlarında paylaşılan mesajları, arama kayıtlarını, dijital fotoğrafları ve videoların yanı sıra özel mesajları elde etmeye çalıştığı belirtilirken, Baldwin, açıklamasında şunları söylemişti:
"Tam olarak ne istediklerini belirtmeleri gerekiyor. Öylece telefonunuza bakıp fotoğraflarınızı ya da eşinize gönderdiğiniz aşk mektuplarını veya elinizdekileri alamazlar. Ancak tabii ki tüm bunlara yüzde 1000 uyacağız."
Baldwin olay sonrası ABC News'e verdiği ilk röportajda tetiği çekmediğini söylemiş ve tabancanın Hutchins ile kamera açılarını prova ederken patladığını söylemişti.
Müfettişler Baldwin'in telefonda işte bu çekilen görüntüler, resimler veya filmle ilgili diğer bilgileri aradıklarını söyledi.
Öte yandan Rust filminin silah uzmanı Hannah Gutierrez Reed, Halyna Hutchins'in ölümüne neden olan çekimin ardından filmin silah ve mühimmat tedarikçisini dava edeceğini açıkladı.
24 yaşındaki Hannah Gutierrez Reed, New Mexico eyalet mahkemesinde açılan davaya göre, aksesuar tedarikçisi Seth Kenney ve şirketi PDQ Arm and Prop LLC'den tazminat talep ediyor.
Reed ayrıca kurucusu Seth Kenney'nin kendisine canlı mermilerle karıştırılmış bir sahte mühimmat önbelleği sattığını iddia ediyor.
Açılan davada Baldwin ile sahne dekor ustası Sarah Zachry ve yönetmen yardımcısı Dave Halls da dahil olmak üzere birçok kişinin yanlış yaptığını ima eden detaylar da davanın seyrini değiştirebilecek gibi görünüyor.